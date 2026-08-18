Телефоны в школах: что изменится с нового учебного года

В Казахстане с нового учебного года будут действовать единые требования к использованию мобильных телефонов в школах

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Во время учебного процесса школьникам нельзя будет пользоваться смартфонами, за исключением случаев, когда гаджет необходим для выполнения предусмотренного уроком задания. Об этом на пресс-конференции в правительстве сообщила первый вице-министр просвещения Шынар Акпарова, передает Kazpravda.kz

По словам представителя ведомства, правила использования сотовой связи уже разработаны. Они предусматривают ограничение использования мобильных устройств непосредственно во время занятий. При этом полного запрета на ношение телефонов в школу вводить не планируется.

Конкретный порядок хранения гаджетов будут определять сами организации образования. В частности, телефоны могут собирать в классах либо предусмотреть для них специальные ящики. Все организационные вопросы школы закрепят во внутренних правилах.

Отдельно будет регулироваться вопрос использования смартфонов во время перемен. Здесь также единых требований для всех школ не устанавливается — соответствующие правила каждая организация образования сможет определить самостоятельно.

Исключение из общего запрета на использование телефона во время урока будет действовать в тех случаях, когда гаджет необходим непосредственно для учебной работы. Речь идет о заданиях, выполнение которых предусмотрено образовательной программой и организовано педагогом в рамках урока.

Таким образом, основное изменение с нового учебного года заключается не в полном отказе школьников от смартфонов, а в установлении единого подхода к их использованию во время занятий. При этом порядок хранения устройств и правила их использования в свободное от уроков время школы будут определять самостоятельно.

Ранее министр просвещения Жулдыз Сулейменова сообщала о планах обязать учеников до седьмого класса сдавать телефоны на время занятий. В отношении старшеклассников предполагалось учитывать специфику обучения, в том числе использование онлайн-платформ и подготовку к ЕНТ и SAT.