Пропавшая в Каратау 9-летняя девочка найдена мертвой

Происшествия
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Накануне, 24 апреля, в Таласский районный отдел полиции обратилась жительница города Каратау с заявлением о пропаже 9-летней дочери Аруай, которая не вернулась домой после занятий в детской школе искусств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Жамбылской области.

«Сразу же были разосланы ориентировки во все городские, районные отделы полиции и в другие области страны; созданы оперативно-розыскные группы, которые проводили розыскные мероприятия практически по всей территории города. В поисках и опросе местных жителей приняли участие более 70 человек, в том числе сотрудники полиции и ЧС, учителя и волонтеры», - отметили в ДП.

Аруай на занятия танцами всегда сопровождал ее дедушка, однако именно в этот день она возвращалась домой одна.

Как стало известно, сегодня, 25 апреля, в ходе оперативно-розыскных мероприятий по поиску девочки на окраине города Каратау был обнаружен труп.

«По фрагментам оставшейся одежды предварительно мать опознала свою пропавшую дочь Аруай», - проинформировали в полиции.

Для окончательной идентификации личности были назначены все необходимые экспертизы, начато досудебное расследование, добавили в областном ДП.

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