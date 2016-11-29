​Прорыв в будущее через индустриализацию

Благодаря мудрой и дальновидной политике Президента – Лидера нации Нурсултана Назарбаева был заложен надежный фундамент индустриализации, основой которого стало машиностроение.
Если проанализировать все послания Главы государства, начиная с 1997 года, красной линией неизменно прослеживается постулат «сначала – экономика, затем – политика». Действительно, дальнейшая история становления нашего независимого государства показала правильность такого подхода. Начавшаяся в конце 90-х политическая нестабильность в мире, включая «цветные революции» на территории бывшего СССР, отбросила развитие многих стран на несколько лет назад.
Локальные войны, миграционный кризис в Европе, геополитическая конфронтация, нестабильность на энергетических рынках – все это в совокупности сегодня оказывает серьезное давление на темпы глобального экономического роста, в частности, в развивающихся странах. По подсчетам экспертов ООН, потерянный экономический рост стран на Ближнем Востоке из-за «арабской весны» составил 614 млрд долларов. Вследствие переворотов и смены власти новые лидеры не смогли справиться с проблемами, которые носили системный характер.
В результате реализации сбалансированной и прагматичной политики Главы государства Казахстан не затронули серьезные политические катаклизмы. В результате чего Казахстану удалось достичь небывалых высот. Благодаря авторитету Главы государства, в результате сложных и длительных переговоров мировые лидеры машиностроения доверили нам свои технологии и компетенции, которые легли в основу созданных совместных предприятий. Рост инвестиций в основной капитал казахстанского машиностроения с середины кризисных 90-х возрос в 60 раз и составил по итогам 2015 года более 56 млрд тенге.
Независимое исследование международных экспертов из компании McKinsey подтвердило правильность выбранного курса индустриализации, определив три прорывные отрасли, среди которых машиностроение, пищевая промышленность, производство строительных материалов. Основной целью первого этапа программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан было обеспечение устойчивого и сбалансированного роста экономики через диверсификацию и повышение ее конкурентоспособности. Все основные пункты первого этапа индустриализации, как известно, удалось досрочно выполнить и перевыполнить. В результате реализации первого этапа программы индустриально-инновационного развития с середины 90-х годов объем производства машиностроения в денежном выражении вырос в 17 раз. Основной пик пришелся на 2013–2014 годы – это 905 млрд тенге в год. За этот период отечественные машиностроители смогли восстановить потерянные показатели начала 90-х.
Несмотря на кризис, сегодня положительную динамику демонстрируют производства по выпуску грузовых автомобилей – 114,1%, нефтепромыслового оборудования – 114,3%, распределительных клапанов – 107%, электрических конденсаторов – 146,7%, кабеля – 163%, аккумуляторов – 214%, трансформаторов – 102,8%. За годы независимости в Казахстане было освоено производство новых высокотехнологичных продуктов, никогда ранее не выпускавшихся в нашей стране: локомотивы, поезда, автомобили, электромобили, вертолеты, бытовая техника, электроника. Даже в самых смелых мечтах мы не могли себе представить, что это произойдет так скоро.
Но самое главное, за годы независимости отечественные предприятия обрели чувство собственной идентификации. В сознании отечественных предпринимателей закрепилась мощная концепция создания собственного национального бренда. Сформировалась полноценная идеология создания национального бренда «Сделано в Казахстане», которая была так необходима для укрепления суверенитета и сплоченности нации. Казахстанцы по-настоящему получили возможность почувствовать плоды индустриализации, сев за руль отечественного автомобиля, трактора, комбайна, проехав на поезде, сделанном в Казахстане.
В настоящее время, согласно данным Всемирного экономического форума, в топ-10 самых дорогих брендов мира более половины — это машиностроительные предприятия: General Electric (43,1 млрд долл.), Mercedes-Benz (43,5 млрд долл.), Samsung (51,8 млрд долл.), Toyota (53,6 млрд долл.). Глобальные тренды свидетельствуют, что на сегодня темп развития мировой промышленности задают машиностроительные предприятия совместно с компаниями в сфере информационных технологий. У отечественных бизнесменов есть определенные цели и задачи, куда стремиться. И они обязательно достигнут намеченной цели.
Японская поговорка гласит: «быстро – это медленно, но без перерывов». Учитывая, что в настоящее время процесс индустриализации идет без перерыва более 6 лет, нет сомнений в его форсированных темпах. Логическим продолжением запущенного процесса индустриализации было принятие программы второго этапа, целью которого было стимулирование диверсификации и повышения конкурентоспособности обрабатывающей промышленности.
При этом на втором этапе уже были обозначены более глубокие и стратегические задачи, такие как:
– опережающее развитие обрабатывающей промышленности;
– повышение эффективности и увеличение добавленной стоимости в приоритетных секторах;
– расширение рынков для реализации несырьевых товаров;
– увеличение производительности труда;
– придание нового уровня технологичности приоритетным секторам обрабатывающей промышленности и создание основы для развития секторов будущего через формирование инновационных кластеров;
– стимулирование предпринимательства и развитие малого и среднего бизнеса в обрабатывающей промышленности.
В планах второй пятилетки индустриализации намечены запуски таких крупных проектов, как автозавод полного цикла и технопарк по производству автокомпонентов, производство современной радионавигационной аппаратуры для контроля транспорта, производство силовых-тяговых аккумуляторных батарей, производство рукавов высокого давления, создание современного инновационного предприятия в области электронного приборостроения. Будет создано более 14 тыс. новых рабочих мест. Суммарный объем инвестиций в регионы составит более 205,2 млрд тенге.
В настоящее время мир развивается динамичными темпами: 3D принтеры, композитные материалы, интернет вещей уже стали привычным делом. Однако, по данным экспертов, технологический прогресс несет в себе и новые угрозы. К примеру, роботизация ведет к риску увеличения безработицы, развитие Интернета – к усилению киберпреступности, финансовые потоки постепенно уходят из традиционных секторов в цифровую экономику.
Готов ли Казахстан к новым глобальным вызовам и угрозам? Ответ утвердительный. В активе отечественной машиностроительной отрасли около 2 тыс. предприятий с численностью порядка 90 тыс. человек. Партнеры отечественных предприятий – лидеры мировой отрасли: General Electric, General Motors, Toyota, Alstom, Talgo, LG и т. д.
Отечественный бизнес успешно адаптируется к условиям ВТО. Открыт доступ к Евразийскому экономическому союзу, рынок машиностроения которого превышает 150 млрд долларов. Успешно ведутся переговоры по дальнейшему привлечению прямых иностранных инвестиций. Наращиваются компетенции, перенимается передовой опыт зарубежных стран. И самое главное, со стороны государства идет поддержка отечественного бизнеса на самом высоком уровне.
Согласно масштабному исследованию Европейского банка реконструкции и развития о переходном процессе в постсоветских странах, казахстанская экономика сегодня меняет свой тренд на восходящий. В 2017 году уже ожидается рост на уровне 2,4%, снижение инфляции до 7,5%. При этом отмечается, что текущий уровень цен на нефть в 40–50 долларов за баррель остается уместным при нынешней ситуации в мировой экономике.
Эксперты отмечают, что для вхождения в число конкурентоспособных стран нужно иметь стабильный ежегодный рост в 6%. В этой связи основной драйвер роста прежде всего должен обеспечиваться со стороны обрабатывающей промышленности, в частности особая роль в этом отводится машиностроению.
Для реализации вышеуказанных задач в планах отечественных машиностроителей в среднесрочной перспективе:
– дальнейшее увеличение локализации с постепенным увеличением добавленной стоимости и выходом на 5–6-й переделы;
– активный выход на экспортные рынки – в страны ЕАЭС, Центральной Азии и макрорегиона;
– дальнейшее развитие базовых производств для реализации крупных машиностроительных проектов;
– литейного завода мощностью не менее 100 тыс. тонн стального, чугунного и цветного литья в год;
– кузнечного производства и многопрофильной штамповки;
– инновационного производства изделий общемашиностроительного применения (редукторы, гидроприводы и гидроавтоматика, пневмооборудование и пневмоаппаратура, смазочное оборудование, фильтрующие устройства, зубчатые колеса и т. д.);
– производства современных формовочных материалов;
– гармоничное встраивание в глобальные цепочки создания стоимостей.
По мнению исследования Гарвардского университета, в основе процесса роста лежит обучение осваиванию новых технологий и задач. Участие отечественных машиностроительных предприятий в цепочках глобального значения является способом получения новых компетенций, увеличение специализации и гармонизации в соответствии с последними мировыми трендами. Это открывает путь экономному накоплению производственных возможностей путем попадания в современное индустриальное бизнес-течение. Для этого требуется политика активных действий во многих областях, таких как образование и профессиональная подготовка, инфраструктура, исследование и развитие, продвижение бизнеса и развитие связей с мировой экономикой.
Впереди предстоит огромная работа по дальнейшему повышению конкурентоспособности, завоеванию и подтверждению международного признания. 25 лет – лишь первая ступень. Переступая порог в следующий этап развития Независимого Казахстана, отечественные машиностроители с уверенностью смотрят в светлое индустриальное будущее, гарантом которого является наш Президент, инициатор и вдохновитель новейшей индустриализации страны.