​Прорыв в будущее через индустриализацию

Благодаря мудрой и дальновидной политике Президента – Лидера нации Нурсултана Назарбаева был заложен на­дежный фундамент индустриализации, основой которого стало машиностроение.

Если проанализировать все послания Главы государства, начиная с 1997 года, красной линией неизменно прослеживается пос­тулат «сначала – экономика, затем – политика». Действительно, дальнейшая история становления нашего независимого государства показала правильность такого подхода. Начавшаяся в конце 90-х политическая нестабильность в мире, включая «цветные революции» на территории бывшего СССР, отбросила развитие многих стран на несколько лет назад.

Локальные войны, миграционный кризис в Европе, гео­политическая конфронтация, не­стабильность на энергетических рынках – все это в совокупности сегодня оказывает серьезное давление на темпы глобального экономического роста, в частности, в развивающихся странах. По подсчетам экспертов ООН, потерянный экономический рост стран на Ближнем Востоке из-за «арабской весны» составил 614 млрд долларов. Вследствие переворотов и смены власти новые лидеры не смогли справиться с проблемами, которые носили системный характер.

В результате реализации сбалансированной и прагматичной политики Главы государства Казахстан не затронули серьезные политические катаклизмы. В результате чего Казахстану удалось достичь небывалых высот. Благодаря авторитету Главы государства, в результате сложных и длительных переговоров мировые лидеры машиностроения доверили нам свои технологии и компетенции, которые легли в основу созданных совместных предприятий. Рост инвестиций в основной капитал казахстанского машиностроения с середины кризисных 90-х возрос в 60 раз и составил по итогам 2015 года более 56 млрд тенге.

Независимое исследование международных экспертов из компании McKinsey подтвердило правильность выбранного курса индустриализации, определив три прорывные отрасли, среди которых машинострое­ние, пищевая промышленность, производство строительных материалов. Основной целью первого этапа программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан было обеспечение устойчивого и сбалансированного роста экономики через диверсификацию и повышение ее конкурентоспособности. Все основные пункты первого этапа индустриализации, как известно, удалось досрочно выполнить и перевыполнить. В результате реализации первого этапа программы индустриально-инновационного развития с середины 90-х годов объем производства машиностроения в денежном выражении вырос в 17 раз. Основной пик пришелся на 2013–2014 годы – это 905 млрд тенге в год. За этот период отечественные машиностроители смогли восстановить потерянные показатели начала 90-х.

Несмотря на кризис, сегодня положительную динамику демонстрируют производства по выпуску грузовых автомобилей – 114,1%, нефтепромыс­лового оборудования – 114,3%, распределительных клапанов – 107%, электрических конденсаторов – 146,7%, кабеля – 163%, аккумуляторов – 214%, трансформаторов – 102,8%. За годы независимости в Казах­стане было освоено производство новых высокотехнологичных продуктов, никогда ранее не выпускавшихся в нашей стране: локомотивы, поезда, автомобили, электромобили, вертолеты, бытовая техника, электроника. Даже в самых смелых мечтах мы не могли себе представить, что это произойдет так скоро.

Но самое главное, за годы независимости отечественные предприятия обрели чувство собственной идентификации. В сознании отечественных предпринимателей закрепилась мощная концепция создания собственного национального бренда. Сформировалась полноценная идеология создания национального бренда «Сделано в Казахстане», которая была так необходима для укрепления суверенитета и сплоченности нации. Казахстанцы по-настоящему получили возможность почувствовать плоды индустриализации, сев за руль отечественного автомобиля, трактора, комбайна, проехав на поезде, сделанном в Казахстане.

В настоящее время, соглас­но данным Всемирного экономического форума, в топ-10 самых дорогих брендов мира более половины — это машиностроительные предприятия: General Electric (43,1 млрд долл.), Mercedes-Benz (43,5 млрд долл.), Samsung (51,8 млрд долл.), Toyota (53,6 млрд долл.). Глобальные тренды свидетельствуют, что на сегодня темп развития мировой промышленнос­ти задают машиностроительные предприятия совместно с компаниями в сфере информационных технологий. У отечественных бизнесменов есть определенные цели и задачи, куда стремиться. И они обязательно достигнут намеченной цели.

Японская поговорка гласит: «быстро – это медленно, но без перерывов». Учитывая, что в настоящее время процесс индустриализации идет без перерыва более 6 лет, нет сомнений в его форсированных темпах. Логическим продолжением запущенного процесса индустриализации было принятие программы второго этапа, целью которого было стимулирование диверсификации и повышения конкурентоспособности обрабатывающей промышленности.

При этом на втором этапе уже были обозначены более глубокие и стратегические задачи, такие как:

– опережающее развитие обрабатывающей промышленности;

– повышение эффективнос­ти и увеличение добавленной стоимости в приоритетных секторах;

– расширение рынков для реа­лизации несырьевых товаров;

– увеличение производительности труда;

– придание нового уровня технологичности приоритетным секторам обрабатывающей промышленности и соз­дание основы для развития секторов будущего через формирование инновационных кластеров;

– стимулирование предпринимательства и развитие малого и среднего бизнеса в обрабатывающей промышленности.

В планах второй пятилетки индустриализации намечены запуски таких крупных проектов, как автозавод полного цикла и технопарк по производству автокомпонентов, производство современной радио­навигационной аппаратуры для контроля транспорта, производство силовых-тяговых аккумуляторных батарей, производство рукавов высокого давления, соз­дание современного инновационного предприятия в области электронного приборостроения. Будет создано более 14 тыс. новых рабочих мест. Суммарный объем инвестиций в регионы составит более 205,2 млрд тенге.

В настоящее время мир развивается динамичными темпами: 3D принтеры, композитные материалы, интернет вещей уже стали привычным делом. Однако, по данным экспертов, технологичес­кий прогресс несет в себе и новые угрозы. К примеру, роботизация ведет к риску увеличения безработицы, развитие Интернета – к усилению киберпреступности, финансовые потоки постепенно уходят из традиционных секторов в цифровую экономику.

Готов ли Казахстан к новым глобальным вызовам и угрозам? Ответ утвердительный. В активе отечественной машиностроительной отрасли около 2 тыс. предприятий с численностью порядка 90 тыс. человек. Партнеры отечественных предприятий – лидеры мировой отрасли: General Electric, General Motors, Toyota, Alstom, Talgo, LG и т. д.

Отечественный бизнес успешно адаптируется к условиям ВТО. Открыт доступ к Евразийскому экономическому союзу, рынок машиностроения которого превышает 150 млрд долларов. Успешно ведутся переговоры по дальнейшему привлечению прямых иностранных инвестиций. Наращиваются компетенции, перенимается передовой опыт зарубежных стран. И самое главное, со стороны государства идет поддержка отечественного бизнеса на самом высоком уровне.

Согласно масштабному исследованию Европейского банка реконструкции и развития о переходном процессе в постсоветских странах, казахстанская экономика сегодня меняет свой тренд на восходящий. В 2017 году уже ожидается рост на уровне 2,4%, снижение инфляции до 7,5%. При этом отмечается, что текущий уровень цен на нефть в 40–50 долларов за баррель остается уместным при нынешней ситуации в мировой экономике.

Эксперты отмечают, что для вхождения в число конкурентоспособных стран нужно иметь стабильный ежегодный рост в 6%. В этой связи основной драйвер роста прежде всего должен обеспечиваться со стороны обрабатывающей промышленности, в частности особая роль в этом отводится машиностроению.

Для реализации вышеуказанных задач в планах отечественных машинострои­телей в среднесрочной перспективе:

– дальнейшее увеличение локализации с постепенным увеличением добавленной стоимости и выходом на 5–6-й переделы;

– активный выход на экспорт­ные рынки – в страны ЕАЭС, Центральной Азии и макрорегиона;

– дальнейшее развитие базовых производств для реализации крупных машиностроительных проектов;

– литейного завода мощностью не менее 100 тыс. тонн стального, чугунного и цветного литья в год;

– кузнечного производства и многопрофильной штамповки;

– инновационного производства изделий общемашиностроительного применения (редукторы, гид­роприводы и гидроавтоматика, пневмо­оборудование и пневмоаппаратура, смазочное оборудование, фильтрующие устройства, зубчатые колеса и т. д.);

– производства современных формовочных материалов;

– гармоничное встраивание в глобальные цепочки создания стоимостей.

По мнению исследования Гарвардского университета, в основе процесса роста лежит обучение осваиванию новых технологий и задач. Участие отечественных машиностроительных предприятий в цепочках глобального значения является способом получения новых компетенций, увеличение специализации и гармонизации в соответствии с пос­ледними мировыми трендами. Это открывает путь экономному накоплению производственных возможностей путем попадания в современное индустриальное бизнес-течение. Для этого требуется политика активных действий во многих областях, таких как образование и профессиональная подготовка, инфраструктура, исследование и развитие, продвижение бизнеса и развитие связей с мировой экономикой.

Впереди предстоит огромная работа по дальнейшему повышению конкурентоспособности, завоеванию и подтверждению международного признания. 25 лет – лишь первая ступень. Переступая порог в следующий этап развития Независимого Казахстана, отечественные машиностроители с уверенностью смотрят в светлое индустриальное будущее, гарантом которого является наш Президент, инициатор и вдохновитель новейшей индустриализации страны.