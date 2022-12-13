"Температура выше нормы" – стало известно об изменении климата в Казахстане

Общество
Елисеева Екатерина
корреспондент

В Казахстане температура воздуха была выше нормы в 2021 году.

Фото: Kazpravda.kz

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК опубликовало Национальный доклад о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов Республики Казахстан за 2021 год. В документе сообщается об изменении климата на территории страны, передает Каzpravda.kz.

Так, согласно данным Всемирной Метеорологической организации, глобальная средняя годовая температура в 2021 году была на 1,11 ± 0,13oС выше значений доиндустриального периода 1850-1900 гг. Таким образом, 2021 год на шестом месте среди самых теплых лет в истории наблюдений. С 1980 годов каждое последующее десятилетие было теплее, чем любое предыдущее десятилетие с 1850 года. Прошедшее двадцатилетие 2002-2021 гг. было самым теплым за всю историю наблюдений.

"Территория Казахстана, находящаяся в центре Евразийского континента и удаленная от океанов на значительное расстояние, прогревается более значительными темпами, чем Земной шар в среднем. Для характеристики интенсивности изменения температуры (или другого метеорологического элемента) за выбранный период лет используется величина наклона линейного тренда (скорость изменения) во временном ходе температуры воздуха. В среднем по Казахстану среднегодовая температура воздуха продолжает повышаться, скорость повышения в период 1976-2021 гг. составляет 0,32 oС каждые 10 лет", – говорится в сообщении. 

Осредненная по территории Казахстана аномалия среднегодовой температуры воздуха составила +1,58oС, тем самым 2021 год (январь-декабрь) занял 5 место в ряду самых теплых лет в истории наблюдений с 1941 года и был в числе 5 процентов самых теплых лет. Наибольшие положительные аномалии (более 2oС) были характерны для западных, юго-западных и южных регионов Казахстана, где по данным многих станций этот год был экстремально теплым

Также в докладе сообщается, что в 2021 году в среднем по территории Казахстана среднемесячные температуры были выше нормы, за исключением января с аномалией. 

Так, в январе 0,3oС и ноября с аномалией - 0,4oС. Рекордно теплым были май с аномалией +4,14oС и август с аномалией +2,89oС, а июль (аномалия +1,57oС) и декабрь (аномалия +3,41oС) месяцы были в числе 10 % самых теплых месяцев за период с 1941 года (ри- сунок 2.3).

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