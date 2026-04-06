В Бурабайском районе м естный житель отправился на рыбалку на водоем Большой Забой. Несмотря на то, что лед уже покрылся трещинами и отошел от берега, мужчина вышел на него и провалился в воду, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: МЧС РК

Сначала ему удалось выбраться, однако спустя короткое время он провалился вновь. К счастью, рядом оказались молодые люди — Кирилл и Даниил. Они не растерялись, сразу позвонили на номер 112 и, следуя инструкциям, бросили мужчине жердь, благодаря которой он смог удерживаться на поверхности.

Звонок принял дежурный Мирас Мубараков. Он поддерживал с очевидцами видеосвязь и координировал их действия, строго запретив им самим заходить в воду. Первыми на место прибыли спасатели СПЧ-7 города Щучинск. Они извлекли пострадавшего из воды и оказали ему первую помощь до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

С предварительным диагнозом «переохлаждение» мужчина доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время рассматривается вопрос о поощрении Кирилла и Даниила ведомственной наградой.