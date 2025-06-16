Фото Государственной концертной организации «Қазақконцерт» им. Розы Баглановой

Лауреат премии Королевской академии изящных искусств Сан-Фернандо, обладатель Первой премии конкурса Bradshaw & Buono (Нью-Йорк) Мануэль Тэвар известен как музыкант широкого диапазона, чьи интерпретации классических произведений отличаются неизменно высоким художественным вкусом и внутренней свободой. Его многогранный художественный талант раскрывается сразу в нескольких ипостасях — дирижера, композитора и пианиста-виртуоза. За свою музыкальную карьеру Мануэль Тэвар выступал с ведущими оркестрами Европы, дирижировал в Карнеги-холле, Рудольфинуме, Венском Концертхаусе, Берлинской филармонии, Национальной аудитории Мадрида и других престижных залах мира.

— Благодарю посольство Испании в Казахстане, а также испанское агентство международного сотрудничества в области развития за поддержку нашего концерта. Вместе с Казахским государственным симфоническим оркестром мы исполнили произведения испанских композиторов Франсиско Алонсо, Херонимо Хименеса и Мануэля де Фальи. Столь же неотделимыми от испанской музыки я считаю произведения французского композитора Мориса Равеля. Его Первый фортепианный концерт, которым открылся вечер, и легендарное «Болеро», наполнены мотивами испанской музыки, — отметил Мануэль Тэвар.

Макпал Кабден — представительница нового поколения казахстанской фортепианной школы. Выпускница парижских музыкальных академий, она успешно сочетает сольную и педагогическую деятельность. Ее концертная география охватывает Францию, Китай, Казахстан, Кыргызстан и другие страны. В постоянный репертуар Макпал Кабден входят ярчайшие произведения мировой музыки — от Мендельсона до Прокофьева. Она выступала с ведущими оркестрами Казахстана и ближнего зарубежья, получая высокую оценку музыкальных критиков.

В программу концерта, помимо упомянутых произведений Мориса Равеля, вошли прелюдия и болеро из сарсуэлы «Курро из Лоры» и «Туберозы» Франсиско Алонсо, сюита из балета «Треуголка» Мануэля де Фальи, «Свадьба Луиса Алонсо» Херонимо Хименеса. Они раскрыли столичным слушателям богатство и своеобразие многовековых традиций испанской музыки.