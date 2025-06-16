Прославленные музыканты представили столичным слушателям шедевры мировой классики

Культура
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Илья Пащенко
корреспондент отдела культуры

Испанский дирижер Мануэль Тэвар и пианистка Макпал Кабден выступили на сцене Государственной концертной организации «Қазақконцерт» им. Розы Баглановой, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото Государственной концертной организации «Қазақконцерт» им. Розы Баглановой

Лауреат премии Королевской академии изящных искусств Сан-Фернандо, обладатель Первой премии конкурса Bradshaw & Buono (Нью-Йорк) Мануэль Тэвар известен как музыкант широкого диапазона, чьи интерпретации классических произведений  отличаются неизменно высоким художественным вкусом и внутренней свободой. Его многогранный художественный талант раскрывается сразу в нескольких ипостасях — дирижера, композитора и пианиста-виртуоза. За свою музыкальную карьеру Мануэль Тэвар выступал с ведущими оркестрами Европы, дирижировал в Карнеги-холле, Рудольфинуме, Венском Концертхаусе, Берлинской филармонии, Национальной аудитории Мадрида и других престижных залах мира.

— Благодарю посольство Испании в Казахстане, а также испанское агентство международного сотрудничества в области развития за поддержку нашего концерта. Вместе с Казахским государственным симфоническим оркестром мы исполнили произведения испанских композиторов Франсиско Алонсо, Херонимо Хименеса и Мануэля де Фальи. Столь же неотделимыми от испанской музыки я считаю произведения французского композитора Мориса Равеля. Его Первый фортепианный концерт, которым открылся вечер, и легендарное «Болеро», наполнены мотивами испанской музыки, — отметил Мануэль Тэвар.

Макпал Кабден — представительница нового поколения казахстанской фортепианной школы. Выпускница парижских музыкальных академий, она успешно сочетает сольную и педагогическую деятельность. Ее концертная география охватывает Францию, Китай, Казахстан, Кыргызстан и другие страны. В постоянный репертуар Макпал Кабден входят ярчайшие произведения мировой музыки — от Мендельсона до Прокофьева. Она выступала с ведущими оркестрами Казахстана и ближнего зарубежья, получая высокую оценку музыкальных критиков.

В программу концерта, помимо упомянутых произведений Мориса Равеля, вошли прелюдия и болеро из сарсуэлы «Курро из Лоры» и «Туберозы» Франсиско Алонсо, сюита из балета «Треуголка» Мануэля де Фальи, «Свадьба Луиса Алонсо» Херонимо Хименеса. Они раскрыли столичным слушателям богатство и своеобразие многовековых традиций испанской музыки.

#культура #музыка #театр

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