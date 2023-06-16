Просроченными чипсами отравились дети в Костанайской области

Происшествия, Общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Санврачи провели внеплановую проверку магазина, но по прибытии на место, просроченных чипсов на прилавке, конечно, не оказалось.

Фото: freepik.com

Чипсы со скидкой, приобретенные детьми в небольшом магазине, оказались просроченными на три месяца и предположительно стали причиной отравления детей в Узункульском районе, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Костанайские новости.

Как выяснилось, увеличенный в объеме пакет картофельных чипсов стоимостью 800 тенге продавец магазина села Сатай продала детям за 500 тенге. После употребления продукта дети почувствовали недомогание.

"У всех одновременно началась рвота и головокружение. Я считаю, что это было именно от чипсов. Позже мне стало понятно, почему продавец сделала им скидку: она знала, что продукт просрочен", – рассказала мама одного из отравившихся мальчиков Бакыт Шайкина. 

Фото, которое прислала женщина, подтверждает факт просрочки: съесть чипсы нужно было не позднее 4 марта. В магазине возвращать деньги отказались, хотя женщина чек предоставила.

Бакыт Шайкина обратилась в сельский медпункт, полицию, акимат, Департамент торговли и защиты прав потребителей по Костанайской области, Департамент санитарно-эпидемиологического контроля, прокуратуру и органы госдоходов.

Санитарные врачи провели внеплановую проверку магазина с отбором проб пищевой продукции для экспертизы. Однако на экспертизу в лабораторию была отправлена упаковка чипсов из непросроченной партии.

"Торговые точки всегда на шаг впереди нас. Из-за моратория на проверки субъектов бизнеса мы вынуждены получать разрешение на проведение внеплановой проверки. На это уходит время. При прибытии на место просроченных чипсов в магазине, конечно, не оказалось. Пришлось взять на пробу продукт того же производителя, но из другой партии", – пояснила руководитель отдела контроля требований технических регламентов ДСЭК Костанайской области Наталья Ахметова.

По мнению руководителя Департамента торговли и защиты прав потребителей по Костанайской области Мурзахана Ерканова, случаи отравления - это компетенция санитарных врачей.

"Если был бы просто просроченный товар, тогда мы бы могли подключиться. Наша компетенция – непродовольственные товары", – заключил Ерканов.


 

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