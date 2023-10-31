Процесс формирования электронных трудовых договоров упростили в Казахстане

Технологии
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Ранее трудовые договоры заключались на бумаге, а информацию о них в Единую систему учета трудовых договоров вносили кадровые службы

Фото: Kazpravda.kz

На портале трудовых ресурсов HR.Enbek.kz запустили функционал по заключению электронных трудовых договоров. Подписать документ работники могут как через портал, так и в мобильном приложениии Enbek HR, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда.

Как отмечают в министерстве, ранее трудовые договоры заключались на бумажном носителе, а информацию о них в Единую систему учета трудовых договоров (ЕСУТД) вносили кадровые службы. Теперь работодателям предоставляется возможность создать проект документа на портале, в разделе «Трудовые договоры», используя удобный конструктор для заполнения необходимых сведений или загрузить собственный файл договора и направить на подпись работнику в личный кабинет.

Воспользоваться новой функцией можно и в мобильном приложении Enbek HR.

«В случае согласия сторон с условиями договора, его можно подписать при помощи ЭЦП или QR-подписи через мобильное приложение eGov. После этого электронный трудовой договор автоматически регистрируется в ЕСУТД и становится доступен для просмотра и скачивания как работодателю, так и работнику. В случае необходимости его подлинность подтверждается QR-кодом, который добавлен на документ», – рассказал вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ербол Оспанов.

Приложение доступно для скачивания в магазинах приложений AppStore и PlayMarket, добавили в пресс-службе.

#работа #Минтруда #труд #оформление #договор #приложение

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