Процесс получения визы США изменили в Казахстане

С 10 июня посольство США в Астане и Генконсульство США в Алматы перешли к новому поставщику визовых услуг, сообщает Kazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации посольства, все собеседования на получение неиммиграционных и иммиграционных виз остаются действительными.

«Чтобы получить доступ к новой системе записи на собеседование, нужно зайти на сайт ais.usvisa-info.com. Все заявители на визу должны использовать этот веб-сайт, начиная с 10 июня, для получения визовой информации, оплаты всех необходимых сборов за неиммиграционную визу, записи на собеседование и получения курьерских услуг по доставке документов», – говорится в официальном сообщении.

Инструкция по подаче заявок доступна по ссылке.

К слову, в новой системе записи на собеседование заявители, имеющие право на получение визы без прохождения собеседования, смогут подать документы на визу в консульский отдел в Астане или Алматы через курьерскую службу и забрать свои документы после вынесения решения в назначенных пунктах получения.

В результате этих изменений в процессе визовый сбор не увеличится, отметили в посольстве.