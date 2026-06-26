Провал Германии и Нидерландов

Программу игрового дня открывало противостояние в американском Хьюстоне, где пятикратные чемпионы мира бразильцы принимали крайне неуступчивую сборную Японии. Первыми отличились «самураи», у которых гол на 29-й минуте забил полузащитник Каисю Сано. «Селесао» оказались в роли догоняющих, а над стадионом повис призрак сенсации. Во втором тайме латиноамериканцы включили максимальные обороты. На 56-й минуте опытнейший полузащитник Каземиро точным ударом восстановил равновесие – 1:1. А на 95-й добавленной минуте нападающий Габриэл Мартинелли подкараулил ошибку обороны соперника и принес-таки победу пентакампеонам с шатким счетом 2:1.

А вот в другом американском городе Фоксборо грянул грандиозный гром. Немецкая машина, которая еще на групповом этапе получила тревожный звонок в виде поражения от Эквадора, в 1⁄16 финала окончательно пошла под откос. Противостоял им организованный, злой и тактически выученный Парагвай. На 42-й минуте южноамериканская команда вышла вперед благодаря голу полузащитника Хулио Энсисо. Немцы же отыгрались в дебюте второй половины встречи – на 55-й минуте отличился Кай Хаверц. Основное время завершилось со счетом 1:1. А настоящая драма развернулась на 102-й минуте овертайма, когда защитник сборной Германии Жонатан Та забил, казалось, победный гол. Однако после просмотра VAR арбитр отменил взятие ворот, разглядев фол другого немца Вальдемара Антона на парагвайском вратаре. Дело дошло до серии пенальти, которая превратилась в бенефис нер­вов. Немецкие футболисты, всегда славившиеся железной выдержкой, дрогнули. Парагвайцы оказались точнее – 4:3 в серии (общий счет матча – 5:4), а подопечные Хулиана Нагельсманна бесславно покидают Америку.

Но и на этом потрясения футбольного вторника не закончились. В мексиканском городе Гуадалупе сошлись Нидерланды и Марокко. На 72-й минуте нападающий «оранжевых» Коди Гакпо открыл счет, и голландские болельщики начали праздновать успех. Но марокканцы не остановились и проявили невероятную волю. На 91-й минуте, когда резервный арбитр уже добавил компенсированное время, защитник Исса Диоп подключился к угловому и буквально вонзил мяч в сетку ворот европейцев – 1:1!

Дополнительные полчаса голов не принесли, и игра плавно перетекла в серию пенальти. То, что творилось на точке в этот вечер, просто невозможно описать словами. Голландские и марокканские игроки поочередно мазали мимо створа ворот, сокрушали штанги и проверяли на прочность перекладины. Мяч упорно не хотел идти в сетку, превращая лотерею в психологический триллер. В этой войне нервов более стойкими оказались марокканцы – 3:2 по пенальти (общий счет – 4:3). Нидерланды пакуют вещи, а Марокко идет дальше. Такого старта плей-офф не ожидал никто!