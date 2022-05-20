Технологии
Проверено на себе: полное погружение в виртуальную реальность
Наталия Хомс

Полное погружение

Секунду назад подо мной был пол – и вот он исчез. Я в невесомости, вокруг – космос, звезды и родная Земля, такая огромная и красивая. На мгновение мозг теряется в пространстве: никаких очертаний былой поверхности вокруг. Но вскоре загружается игра.

Вот моя база, обмундирование и опознавательные знаки синего цвета, внушительный выбор оружия. За дверным проемом начинается лабиринт из довольно прочных на вид стен. Задача проста – победить, оказавшись проворнее и быстрее противника.

Взгляд мой упал на дробовик. Пока размышляла о практичнос­ти постоянной перезарядки, вспомнилось, как с появлением компьютерных игр детей моего поколения родители постоянно выгоняли на улицу – подышать свежим воздухом, пообщаться со сверстниками, подвигаться в конце концов. Улыбнулась. Ведь вот она я – в виртуальной реальности, буквально внутри компьютерной игры, и мне предстоит хорошенько побегать…

VR, или виртуальную реальность, давно активно применяют в медицине, образовании, дизайне, архитектуре. Теперь технологию используют и в индустрии развлечений. В столице, к примеру, недавно открылась первая VR arenа, ставшая современным решением для тимбилдинга, празднования дня рождения, времяпровождения с друзьями или семьей. Можно, конечно, и просто «выпустить пар» после тяжелого рабочего дня. А недавно молодой человек в виртуальной реальности оригинально сделал предложение руки и сердца.

– В свое время компьютер и телефон воспринимали как диковинку, а сейчас они стали неотъемлемой частью нашей жизни. Думаю, с VR произойдет так же. В Казахстане это направление только развивается, но уже довольно популярно. Большой плюс такой игры – не только физическая активность, но и отсутствие возрастных ограничений, своеобразное обучение на практике стратегии и тактике, умению работать в команде. А вообще наша главная задача – доставить человеку радость, – рассказал директор VR arena Жандос Мухамбеди.

Радость, надо сказать, я получила уже от просмотра каталога игр. Кажется, здесь есть все: от разных видов спорта – бейсбол, стрельба из лука, пинг-понг, бас­кетбол, боулинг, бадминтон, теннис, дартс, бокс – до самых популярных шутеров PUBG, CS:GO и Half-life Alyx. Можно представить себя альпинистом или лыжником, пройти испытание на прочность, прыгнув с высоты птичьего полета, покромсать фрукты самурайским мечом во всеми любимой игре Fruit nindja, поиграть на воображаемых барабанах в Beat saber или потанцевать в Ohshape…

– У нас есть одиночные и команд­ные игры. Популярнее, конечно, вторые, потому что люди получают незабываемые эмоции именно от работы в ­команде, ведь без тактики и прикрытия победить не получится. Пользуются успехом CS:GO, «Зомби-апокалипсис», психологический хоррор Phasmophobia, Minecraft. Игры типа Arizona sunshine и Phasmophobia заточены больше на ощущения, здесь действует страх, адреналин. Есть и качест­венные игры с прохождением, где нужно выполнять какие-то задачи, продвигаться от миссии к миссии, искать логические подсказки, разрабатывать стратегию. В этой категории нравится клиентам Half-life Alyx, так как здесь еще и максимально детализированная графика, – рассказал оператор VR arena Ануар Байзаков.

Выбор я свой сделала, но в первую очередь, чтобы ос­воиться и прицелиться – в прямом и переносном смысле – мне дали пострелять в виртуальном тире. Жандос предупредил, что в первый раз может возникнуть легкое головокружение, так как мозг адаптируется и немного сопротивляется смене обстановки, но оно быстро проходит. На этот и любой другой случай рядом всегда находятся операторы, которые все объяснят до и подскажут во время игры, подстрахуют в случае «падения», а особо восприим­чивым игрокам могут еще и «добавить ощущений».

– Надеваем очки, подстраиваем под глаза, фиксируем шлем, чтобы было все четко видно. Для каждой руки есть контроллер с кнопками: снизу рукоятка, чтобы что-то взять и держать, сверху – подтверждение или курок. Они выполняют функцию и компьютерной мыши, и рук: благодаря контроллерам мы видим свои руки в игре, – проинструктировал Ануар.

Нужно сказать, внушительный выбор оружия и реальная перезарядка в этом хоть и не настоящем, но весьма реалис­тичном тире привели меня в восторг. Продырявив несколько мишеней, я, весьма довольная, решила переключиться на что-то более занимательное – так называемую «американку», аналог CS:GO. С него, кстати, и началось наше повествование: именно так, видом из космоса, открывается игра.

Арена просторная, но в виртуальной реальности все возможно, поэтому на моих глазах появляется карта площадью с большой спортзал. После выбора оружия начинается самое интересное – охота. «В такой игре грех не воспользоваться преимущест­вом своего маленького роста», поду­мала я и начала прятаться за бочками и ящиками. К сожалению, в двух раундах это мне не помогло, ведь мой противник, директор арены, конечно же, имеет больше опыта. Но в третьем, воспользовавшись эффектом неожиданности, я все же смогла его одолеть.

Оператор Ануар любезно сос­тавил мне компанию в игре «Зом­би-апокалипсис». Здесь в ход пошли и наушники – для большей реалистичности и связи с напарником. На время загрузки меня оставили одну в вагоне мет­ро, «напитаться ощущениями», так сказать. Пугающие звуки крадущихся насекомых, скрежет вагонов по рельсам, отдаленные хрипы мертвецов – все это, конечно, создает атмосферу. Но пояс с пистолетом и патронами и дробовик за спиной в этой ситуации явно добавляют уверенности. Напряженную обстановку разрядила загрузка Ануара: судя по всему, игра распознала меня как ребенка и добавила для «наглядности» роста напарнику, который теперь из солидарности рядом со мной сидел.

На языке геймеров можно было бы назвать наше прохож­дение «нехилой зарубой», то есть весьма зрелищной битвой: мы слаженно отбивались от хорошо прорисованных и скоординированных зомби, которые атаковали волнами и всячески прятались от света наших фонариков, оттого их было тяжелее увидеть и застрелить.

В какой-то момент, признаюсь, стало скучновато, и я решила попробовать подраться – оказалось, можно и так, голыми руками. Стало в разы интерес­нее, хотя и довольно грязно, а оператор и вовсе был в шоке от моих реакций на происходящее: во втором раунде появились огромные пауки, и тут, кажется, я его «добила» фразой: «Ой, какие лапочки!»

– Не все такие бесстрашные, как Вы. Обычно у людей в этой стремительной экшн-игре эмоции и впечатления поярче, – отметил Ануар.

Впечатлений, по справедливос­ти сказать, было много. Просто у меня оказалось обостренное ощущение реальности. То есть напугаться до смерти не получится, потому что я всегда осознаю, что все не по-настоящему, и оттого не погружаюсь на все 100%. Конечно же, интересно эту теорию было проверить как раз в самой «обманывающей» мозг игре – прыгнуть с крыши небоскреба, почувствовать, как опора исчезает из-под ног.

Поэтому пришла во второй раз, уже с подругой. Суть игры в том, чтобы подняться на лифте на самый верхний этаж здания, пройти по дощечке и сделать один шаг вперед, а после наблюдать в воздухе натуральные городские пейзажи. Признаюсь, эффект свободного падения был невероятным! Думаю, теперь не так страшно и с парашютом прыгнуть. В реальности, разу­меется.

Бонусом к этой игре шла другая, где в роли Санта Клауса мне нужно было лететь в оленьей упряжке меж живописных гор и забрасывать подарки в дымоходы. Несмотря на май, прониклась Рождественским духом и «швыряла» подарки направо-налево, стараясь подарить счастье всем жителям деревушек, оставшихся внизу.

А еще мне удалось пофланкировать катанами в известной игре Fruit nindja, где нужно резать выпрыгивающие фрукты. Оказалось довольно ярко и зрелищно, особенно когда ананасик или пол-арбуза прилетает в лоб. Здесь я, конечно, хорошенько пропотела, но побить рекорд, уже установленный одним из игроков, так и не получилось.

Честно говоря, не расстроилась, ведь неподалеку подруга играла в ужастик про паранормальные явления, и наблюдать за ее осторожными неуверенными движениями было одно удовольствие (даже не знаю, как мне вообще удалось ее уломать на этот поход). В такой игре, кстати, операторы могут еще и добавить реалистичности, схватив в процессе за руку, плечо или даже ногу. Но я попросила оператора, для его же безопасности, так не делать, ибо уж больно у моей Татьяны хорошая реакция.

Трансляцию из очков игрока, кстати, можно посмотреть на мониторах арены или прямо в смартфоне, после операторы присылают видео игры, а если попросить, снимают на камеру и вас. Выглядит со стороны это, конечно, забавно. Теперь у нас прибавилось смешных видео в архиве.

В следующий раз решила попробовать бокс. Думаю, отличная будет альтернатива тренировкам. Поностальгирую по своей секции рукопашного боя и проведу время с пользой. Ведь VR – это замечательное комбо любимых компьютерных игр и физической активности, потому что здесь ты не выбираешь героя – ты и есть герой.

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