Проверка постфактум

Как сообщил на брифинге начальник управления по ликвидации последствий стихийных бедствий ДЧС Алматинской области Ерсин Жагипаров, в ходе начавшегося осмотра выявлены трещины на 44 объектах, расположенных в восьми районах: Енбекшиказахском, Уйгурском, Карасайском, Кегенском, Талгарском, Илийском, Райымбекском и Жамбылском. В их числе школы, медучреждения, дома культуры. Проверка продолжается, обращений от местных жителей по поводу возможных повреждений жилых домов к властям не поступало.

Кроме того, проведен объезд потенциально опасных участков, подпадающих в зону селевого риска. Это населенные пункты, а также дачные массивы, расположенные в руслах рек Талгар, Каскелен и Иссык. В них проживают в общей сложности свыше 50 тыс. человек.

По поручению руководства акимата облас­ти сейсмотренировки и учения по линии ДЧС отныне будут проводиться непрерывно. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций взяты на особый контроль.