Проверка постфактум Свежий выпуск 25 января 2024 г. 0:00 24 Асет Калымов, Алматинская область После недавнего землетрясения в регионе создана специальная комиссия, которая проводит визуальное обследование социальных объектов на предмет обнаружения возможных повреждений. фото из архива "КП" Как сообщил на брифинге начальник управления по ликвидации последствий стихийных бедствий ДЧС Алматинской области Ерсин Жагипаров, в ходе начавшегося осмотра выявлены трещины на 44 объектах, расположенных в восьми районах: Енбекшиказахском, Уйгурском, Карасайском, Кегенском, Талгарском, Илийском, Райымбекском и Жамбылском. В их числе школы, медучреждения, дома культуры. Проверка продолжается, обращений от местных жителей по поводу возможных повреждений жилых домов к властям не поступало. Кроме того, проведен объезд потенциально опасных участков, подпадающих в зону селевого риска. Это населенные пункты, а также дачные массивы, расположенные в руслах рек Талгар, Каскелен и Иссык. В них проживают в общей сложности свыше 50 тыс. человек. По поручению руководства акимата области сейсмотренировки и учения по линии ДЧС отныне будут проводиться непрерывно. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций взяты на особый контроль. #землетрясение #ДЧС #Алматинская область #брифинг