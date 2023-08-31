Проверки бизнеса сократят в 2 раза в Казахстане

Как отметил премьер, автоматизация систем управления рисками в сферах госконтроля и надзора с началом их полной их работы с 1 января 2024 года позволит назначать проверки без человеческого участия.

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Премьер-министр РК Алихан Смаилов принял участие в расширенном собрании фракции партии AMANAT. В ходе своего выступления он рассказал о работе по развитию предпринимательства и снижению доли участия государства в экономике в рамках реализации посланий президента РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Глава Кабмина отметил, что с 2020 года в республике действует мораторий на проведение проверок малого и микробизнеса, который продлен до 2024 года.

«Доля малого и среднего бизнеса в экономике увеличилась в сравнении с 2019 годом с 31,7% до 36,5%. Количество действующих субъектов МСП только за последний год выросло на 27% и превысило 1,8 млн. Общая численность занятых в секторе увеличилась за год на 18% и достигла 4,1 млн человек. Положительные результаты связаны с эффективностью взаимодействия предпринимательского сообщества и органов власти», — сказал Алихан Смаилов.

Как отметил премьер, успешно апробирован принцип «регулирования с чистого листа». Проанализировано 128 тыс. требований в 44 сферах, из которых выявлено более 10 тыс. требований, не соответствующих условиям новой регуляторной политики. Из них 9 тыс. уже исключены на подзаконном уровне.

Также проводится автоматизация систем управления рисками в сферах госконтроля и надзора с началом их полной их работы с 1 января 2024 года. Такой автоматизированный подход позволит назначать проверки без человеческого участия. В результате плановые проверки бизнеса сократятся в 2 раза.

Вместе с тем Алихан Смаилов подчеркнул, что приватизация является одним из ключевых направлений по ограничению роли государства в экономике. С 2019 года приватизировано порядка 1 тыс. организаций с участием государства.

«Были успешно выведены на IPO и SPO пакеты акций нацкомпаний «Казмунайгаз» и «Казатомпром». Работа в этом направлении продолжается. В результате указанных мер в 2023 году доля государства в экономике сократилась до порядка 14%», — сказал он.

Премьер-министр также добавил, что реализована еще одна инициатива по усилению социальной ответственности квазигоссектора. С этого года осуществляется ежегодное перечисление 7% от чистого дохода фонда «Самрук-Қазына» в общественный фонд «Қазақстан халқына».