Проверки бизнеса сократят в 2 раза в Казахстане

Правительство, Экономика
86
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Как отметил премьер, автоматизация систем управления рисками в сферах госконтроля и надзора с началом их полной их работы с 1 января 2024 года позволит назначать проверки без человеческого участия.

Фото: Kazpravda.kz

Премьер-министр РК Алихан Смаилов принял участие в расширенном собрании фракции партии AMANAT. В ходе своего выступления он рассказал о работе по развитию предпринимательства и снижению доли участия государства в экономике в рамках реализации посланий президента РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Глава Кабмина отметил, что с 2020 года в республике действует мораторий на проведение проверок малого и микробизнеса, который продлен до 2024 года.

«Доля малого и среднего бизнеса в экономике увеличилась в сравнении с 2019 годом с 31,7% до 36,5%. Количество действующих субъектов МСП только за последний год выросло на 27% и превысило 1,8 млн. Общая численность занятых в секторе увеличилась за год на 18% и достигла 4,1 млн человек. Положительные результаты связаны с эффективностью взаимодействия предпринимательского сообщества и органов власти», — сказал Алихан Смаилов.

Как отметил премьер, успешно апробирован принцип «регулирования с чистого листа». Проанализировано 128 тыс. требований в 44 сферах, из которых выявлено более 10 тыс. требований, не соответствующих условиям новой регуляторной политики. Из них 9 тыс. уже исключены на подзаконном уровне.

Также проводится автоматизация систем управления рисками в сферах госконтроля и надзора с началом их полной их работы с 1 января 2024 года. Такой автоматизированный подход позволит назначать проверки без человеческого участия. В результате плановые проверки бизнеса сократятся в 2 раза.

Вместе с тем Алихан Смаилов подчеркнул, что приватизация является одним из ключевых направлений по ограничению роли государства в экономике. С 2019 года приватизировано порядка 1 тыс. организаций с участием государства.

«Были успешно выведены на IPO и SPO пакеты акций нацкомпаний «Казмунайгаз» и «Казатомпром». Работа в этом направлении продолжается. В результате указанных мер в 2023 году доля государства в экономике сократилась до порядка 14%», — сказал он.

Премьер-министр также добавил, что реализована еще одна инициатива по усилению социальной ответственности квазигоссектора. С этого года осуществляется ежегодное перечисление 7% от чистого дохода фонда «Самрук-Қазына» в общественный фонд «Қазақстан халқына».

#проверка #бизнес #премьер #автоматизация #сокращение

Популярное

Все
Объявлена дата нового послания Токаева народу Казахстана
Глава МЧС обратился к школьникам
TikTok хотят заблокировать в Кыргызстане
Касым-Жомарт Токаев поздравил Садыра Жапарова с Днем независимости Кыргызстана
99 новых объектов первичной медсанпомощи заработают в этом году в Казахстане
На 7 лет посадили работницу ломбарда за опустошенную на 26 млн тенге кассу в Туркестане
Руку 3-летнего ребенка затянуло в мясорубку в Шымкенте: мальчик – в реанимации
Токаев поздравил верховного правителя Малайзии
Завершены расследования в отношении более 800 организаторов незаконного игорного бизнеса – АФМ
Смаилов принимает участие в расширенном собрании фракции партии AMANAT
Роналду установил новый мировой рекорд по голам
Опубликованы имена обладателей международной стипендии "Болашак"
Новый механизм туристского кешбэка предложили в Казахстане
Аким Астаны Касымбек встретился с дольщиками
Должен ли наследник оплатить долг по налогу на авто
В системных поборах с бизнесменов заподозрили чиновницу от здравоохранения в Жетысу
Почему Максим Галкин не приедет в Казахстан
Резервуары для сбора дождевой и талой вод могут построить в Казахстане
В смертельный нокаут отправил знакомого житель Шымкента
Астанчанка завоевала золото на чемпионате мира по армрестлингу
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Как выучить язык и обрести друзей
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Опубликован список пассажиров разбившегося в России самолета Еmbraer
Муза Каюма Мухамедханова
Токаев и Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане
Токаев и Рахмон осмотрели выставку народного творчества Таджикистана
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
Новое землетрясение произошло в турецком Кахраманмараше
Токаев поручил правительству урегулировать ситуацию на границе с Кыргызстаном
Владелец магазина в Туркестане оформил кредит на 1,5 млн тенге на работника
Казахстан стал третьим в чемпионате мира по дзюдо
33 млн тенге ущерба нанес государству лаборант школы в Жетысуской области
Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон посетили выставку-ярмарку товаров Таджикистана
Призыв военнообязанных на воинские сборы стартует в Казахстане
Евросоюз ужесточил контроль за крупными интернет-платформами
Акима Павлодара освободят от должности
Около 5 тонн запрещенных к культивированию растений изъяли в Алматинской области
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Пожар в ЖК в Алматы: выпрыгнувших девушек могли спасти огнеборцы
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление
Когда объявят список обладателей образовательных грантов в РК
Смаилов встретился с предпринимателями из нескольких регионов
Опубликованы обновленные данные о населении Казахстана
Казахстанцам напомнили о необходимости поставить на учет собак и кошек
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Антикор ищет волонтеров
Самый охраняемый завод Казахстана впервые за многие годы показал свое производство ядерного топлива для реакторов АЭС
Новый пожар произошел в резервате "Семей орманы"
Неразрешенные налоговые проверки бизнесменов пресек Антикор
Пожар в алматинском ЖК «Аккент» обнажил проблемы пожарной безопасности в многоэтажных домах
Сегодняшние новостройки таят в себе немало сюрпризов
Новые тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения в Шымкенте начали действовать с 1 июля

Читайте также

"Ауыл аманаты": 100 млрд тенге направят на повышение доходо…
Более 1 тыс км дорог реконструируют до конца года в Казахст…
Премьер поручил "Байтереку" ускорить финансирование проектов
Ревизию средств Фонда социального медицинского страхования …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]