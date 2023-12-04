Проводники культуры Статьи 4 декабря 2023 г. 5:00 2 Алтын Жумабаева Определены победители республиканского фестиваля «Рухани қазына-2023». фото пресс-службы МКИ В Астане состоялась торжественная церемония закрытия и награждения победителей ежегодного республиканского фестиваля «Рухани қазына-2023» среди организаций и работников сферы культуры и искусства. Организатором фестиваля выступило Министерство культуры и информации РК. Поздравительное письмо министра культуры и информации Аиды Балаевой, адресованное участникам фестиваля, зачитал вице-министр Арман Жудебаев. «Фестиваль «Рухани қазына», цель которого – популяризация нашей культуры, сохранение национального наследия, является прекрасной площадкой для признания творческих заслуг профессионалов, работающих в этих сферах. Благодарю участников фестиваля за их бесценный труд. Отмечу, что в текущем году поступило 78 заявок от работников библиотечной сферы, 25 – музейной, 70 – культурно-досуговых организаций. Все работы были тщательно рассмотрены жюри», – говорится в письме. Из всех поступивших заявок было отобрано 29 работ. Победителем в специальной номинации «В честь 800-летия Султана Бейбарыса» назван Кызылординский областной историко-краеведческий музей. Лучшей в специальной номинации «В честь 100-летия Тахауи Ахтанова» стала Актюбинская областная универсальная научная библиотека им. С. Баишева. Обладателем спецноминации «Лучший креативный развлекательный культурный проект» стал Дом культуры им. аль-Фараби Байзакского района Жамбылской области. Также в числе лучших – работники музеев, библиотек и клубов, домов культуры сельского, районного, областного уровней. Победителям вручили дипломы, специальное панно с названием номинации, а также денежные вознаграждения. Обладатели специальных номинаций получили по 300 тыс. тенге, лучшие сотрудники – по 500 тыс. тенге, лучшие организации – по 1 млн тенге. Кроме того, 10 работников культуры, внесших особый вклад в развитие данной сферы, были удостоены ведомственной награды «Мәдениет саласының үздігі». #победитель #фестиваль #Рухани қазына-2023