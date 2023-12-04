Проводники культуры

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Алтын Жумабаева

Определены победители республиканского фестиваля «Рухани қазына-2023».

фото пресс-службы МКИ

В Астане состоялась торжественная церемония закрытия и награж­дения победителей ежегодного республиканского фес­тиваля «Рухани қазына-2023» среди организаций и работников сферы культуры и искусства. Организатором фестиваля выс­тупило Министерство культуры и информации РК.

Поздравительное письмо министра культуры и информации Аиды Балаевой, адресованное участникам фестиваля, зачитал вице-министр Арман Жудебаев.

«Фестиваль «Рухани қазына», цель которого – популяризация нашей культуры, сохранение национального наследия, является прекрасной площадкой для признания творческих заслуг профессионалов, работающих в этих сферах. Благодарю участников фестиваля за их бесценный труд. Отмечу, что в текущем году поступило 78 заявок от работников библиотечной сферы, 25 – музейной, 70 – культурно-досуговых организаций. Все работы были тщательно рассмотрены жюри»,  – говорится в письме.

Из всех поступивших заявок было отобрано 29 работ.

Победителем в специальной номинации «В честь 800-летия Султана Бейбарыса» назван Кызыл­ординский областной историко-краеведческий музей. Лучшей в специальной номинации «В честь 100-летия Тахауи Ахтанова» стала Актюбинская областная универсальная научная библиотека им. С. Баишева. Обладателем спецноминации «Лучший креативный развлекательный культурный проект» стал Дом культуры им. аль-Фараби Байзакского района Жамбылской области. Также в числе лучших – работники музеев, библиотек и клубов, домов культуры сельского, районного, областного уровней.

Победителям вручили дип­ломы, специальное панно с наз­ванием номинации, а также денежные вознаграждения. Обладатели специальных номинаций получили по 300 тыс. тенге, лучшие сотрудники – по 500 тыс. тенге, лучшие организации – по 1 млн тенге.

Кроме того, 10 работников культуры, внесших особый вклад в развитие данной сферы, были удостоены ведомственной награды «Мәдениет саласының үздігі».

#победитель #фестиваль #Рухани қазына-2023

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