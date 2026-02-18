Под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина состоялось совещание по реализации программы «Заказ на инвестиции», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

В рамках программы определены 12 приоритетных направлений в продовольственном секторе и 4 в непродовольственном сегменте.

Как сообщил первый заместитель председателя правления АО «НИХ «Байтерек» Нурболат Айдапкелов, в рамках формирования сводного пула инвестиционных проектов на 2026-2030 годы Холдинг совместно с акиматами, профильными государственными органами и дочерними структурами провел комплексную работу по сбору и актуализации инициатив.

Сформирован предварительный пул из 1501 проекта общей стоимостью порядка 85 трлн тенге, включая 567 проектов в агропромышленном комплексе, 464 – в обрабатывающей промышленности и 458 – в инфраструктуре.

В числе проектов АПК – строительство молочно-товарных ферм, переработка молочной продукции, мясоперерабатывающие предприятия, откормочные площадки по МРС, объекты по глубокой переработке шкур, тепличные комплексы, переработка плодоовощной продукции, строительство сахарных заводов, переработка зернобобовых культур, овощехранилища и другие инициативы.

В промышленности предусмотрены проекты по созданию текстильного кластера, производству бытовой химии, строительству прядильных фабрик и заводов по переработке хлопка-сырца, выпуску санитарно-гигиенических средств, бумажных изделий, обуви, картонной и композитной упаковки, керамической плитки и других строительных материалов, а также производству бытовой техники.

Финансовым фундаментом реализации данных инициатив определено АО «НИХ «Байтерек», обеспечивающее консолидацию инструментов институтов развития и координацию финансирования.

Проекты стоимостью до 7 млрд тенге предлагается финансировать банками второго уровня, с применением инструментов Фонда «Даму», Фонда развития промышленности и Аграрной кредитной корпорации. Крупные проекты свыше 7 млрд тенге, планируется направлять на рассмотрение в Банк развития Казахстана, Qazaqstan Investment Corporation и иные институты развития.

По итогам совещания Серик Жумангарин поручил АО «НИХ «Байтерек» совместно с Министерством промышленности и строительства и Министерством сельского хозяйства до марта текущего года обеспечить проведение детальной оценки проектов с последующей оптимизацией перечня с учетом их соответствия приоритетам программы, уровня готовности и финансовой устойчивости для последующего приоритетного финансирования.