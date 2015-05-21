Свежий выпуск Прямая речь

– Внимательно следя за общественно-политической и экономической ситуацией в нашей республике, не устаю поражаться той неутомимой энергии, мобильности, инициативности и жизненной муд­рости, с которыми руководит страной наш Лидер нации.

А очередным ярким свидетельством неустанной деятельности Президента Нурсултана Назарбаева стали выдвинутые им на историчес­ком XVI съезде партии «Нур Отан» пять институциональных реформ. И главное, что всегда подкупает лично меня, когда я знакомлюсь с новыми инициативами и предложениями нашего Елбасы, это то, что за любое дело он всегда берется основательно и фундаментально. Для него чуждо какое-либо половинчатое решение возникшей проблемы или назревшей реформы. Вот и пять его институциональных реформ охватывают все глобальные направления, по которым теперь предстоит работать всем нам для того, чтобы Казахстан вошел в число 30 развитых стран мира. Причем все они очень актуальны для нашего общества. В частности, всеобщую поддержку в широких массах находят сегодня предложения Лидера нации по совершенствованию работы государственного аппарата и деятельности судейского корпуса республики. Каждый чиновник должен служить государству и народу, каждодневно доказывая это конкретными делами, а не добросовестно протирать штаны и юбки, отрабатывая жалованье нахождением на своем рабочем месте. Много большего ждут люди и от нашей судебной системы, где нередко наряду с волокитой вскрываются и факты коррупционных правонарушений.

Благодаря Лидеру нации в республике все делается для того, чтобы наши люди жили в мире и согласии, не делясь по национальной и религиозной принадлежности. Ведь прежде всего ему принадлежат все успехи, которых казахстанцы добились, развивая собственную модель общественно-политической стабильности. И всем нам следует и в будущем укреплять надежный фундамент нашего устойчивого и успешного государства. А потому казахстанцам, как подчеркивает Президент Нурсултан Назарбаев, надо проявить твердую волю и единство в реализации выдвинутых реформ.



Ердос БАЙМАНОВ, судья специализированного межрайонного экономического суда Актюбинской области:

– На пути в тридцатку развитых стран мира Казахстану, как отметил Глава государства, необходимо реализовать пять важных институциональных реформ, одной из которых является обеспечение верховенства закона, гарантирующего права собственности, создающего условия для предпринимательской деятельности, охраны договорных обязательств. Безусловно, успешная модернизация этой сферы станет основой дальнейшего экономического роста.

В сфере предпринимательской деятельности одними из распространенных гражданских правоотношений являются договорные обязательства. В таких случаях разрешение споров между сторонами подведомственны специализированным межрайонным экономическим судам. И нам по долгу службы приходится нередко рассматривать такие дела. Для повышения доверия к правосудию Президент обозначил ряд ключевых задач по модернизации всей этой системы. И они затрагивают не только верховенство закона в вопросах защиты законных интересов предпринимательства, но и обеспечение эффективности квалификационных требований к судьям, открытости и прозрачности в работе всего судейского корпуса, подбора кадров.

Одновременно концептуально важными направлениями модернизации Президентом обозначены реформы в системе госслужбы. Уже два этих звена – профессиональный гос­аппарат и верховенство закона – станут основой для успешной реализации следующего институционального направления: комплекса экономических реформ. Воплощение этих планов требует незамедлительных, ускоренных действий. Поэтому Президент РК создал в рекордно оперативные сроки Национальную комиссию по модернизации, миссией которой является управление поэтапной реализацией пяти реформ и координация деятельности гос­органов, бизнес-сектора и гражданского общества.



