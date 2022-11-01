Пункты пропуска закроются на казахстанско-узбекской границе

С 1 декабря 2022 года полностью закроются пункты пропуска «Капланбек» (Казахстан) – «Зангиота» (Узбекистан), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

Казахстан и Узбекистан договорились о полном закрытии с 1 декабря 2022 года пунктов пропуска «Капланбек» (РК) – «Зангиота» (РУ) в период их реконструкции.

«По итогам реконструкции будет проведено расширение с 2 до 6 полос движения, увеличена пропускная способность пункта пропуска «Капланбек» с 200 до 1 тысячи транспортных средств в сутки, сокращено время прохождения границы до 25 минут.

Кроме того, планируется автоматизация всего цикла перемещения транспортных средств в пункте пропуска путем использования единых сквозных автоматизированных коридоров технического контроля для безостановочного движения транспортных средств, что позволит исключить коррупционные риски», – рассказали о новшествах в КГД.

Комитет госдоходов оповестил страны Евразийского экономического союза и крупных перевозчиков по перераспределению потока транспорта и граждан на другие пункты пропуска «Казыгурт», «Жибек жолы», «Б. Конысбаева», «Атамекен», «Сырдария» и «Целинные», расположенные на данном участке границы, согласно Дорожной карте по развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном.