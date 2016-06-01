​Пусть всегда будет солнце!

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Асель ЖЕТПИСБАЕВА, Карагандинская область

Со знаменательным событием горожан поздравил аким города Александр Аглиулин, который отметил, что забота о детях, поддержка молодой семьи – одна из приоритетных задач государственной политики нашей страны. От имени родительской общест­венности на торжественной церемонии открытия дошкольного учреждения выступила многодетная мать, обладательница подвески «Күміс алқа» Гульзира Бигазинова, которая выразила слова благодарности Главе государства Нурсултану Назарбаеву, представителям исполнительной и представительной власти за внимание к подрастающему поколению.

Ознакомиться с детским садом родители дошколят и гости церемонии открытия смогли в рамках небольшой экскурсии. Побывав в кабинете самопознания, взрослые смогли увидеть, как проводятся занятия с детьми старшей группы на тему «Что такое дружба?». А в зале патрио­тического воспитания малыши делились своими познаниями о государственных символах страны. Самые маленькие воспитанники детского сада – малыши в возрасте от полутора до двух лет – продемонстрировали взрос­лым умение строить дома из кубиков и призм.

В детском саду проводится и кружковая работа. Под руководством молодого специалиста Нурзата Карибая воспитанники кружка «Маленький чемпион» знакомятся с элементами спортивных игр. На момент проведения экскурсии малыши играли в веселый хоккей.

У нового дошкольного учреж­дения масса достоинств. «Балакай» оборудован по последнему слову техники, при его строительстве были использованы экологически чистые материалы и энергосберегающие технологии. Здесь имеется все необходимое для развития и воспитания подрастаю­щего поколения: игровые залы, компьютерный класс, спальни, раздевалки, медицинский и методический кабинеты, современный пищеблок, кабинет Монтессори, изостудия. А в летнее время малыши могут заниматься на спортивной площадке под открытым небом. Завершилась церемония открытия детского сада выступ­лением юных воспитанников, они исполнили любимую всеми поколениями песню «Пусть всегда будет солнце».

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