Со знаменательным событием горожан поздравил аким города Александр Аглиулин, который отметил, что забота о детях, поддержка молодой семьи – одна из приоритетных задач государственной политики нашей страны. От имени родительской общественности на торжественной церемонии открытия дошкольного учреждения выступила многодетная мать, обладательница подвески «Күміс алқа» Гульзира Бигазинова, которая выразила слова благодарности Главе государства Нурсултану Назарбаеву, представителям исполнительной и представительной власти за внимание к подрастающему поколению.
Ознакомиться с детским садом родители дошколят и гости церемонии открытия смогли в рамках небольшой экскурсии. Побывав в кабинете самопознания, взрослые смогли увидеть, как проводятся занятия с детьми старшей группы на тему «Что такое дружба?». А в зале патриотического воспитания малыши делились своими познаниями о государственных символах страны. Самые маленькие воспитанники детского сада – малыши в возрасте от полутора до двух лет – продемонстрировали взрослым умение строить дома из кубиков и призм.
В детском саду проводится и кружковая работа. Под руководством молодого специалиста Нурзата Карибая воспитанники кружка «Маленький чемпион» знакомятся с элементами спортивных игр. На момент проведения экскурсии малыши играли в веселый хоккей.
У нового дошкольного учреждения масса достоинств. «Балакай» оборудован по последнему слову техники, при его строительстве были использованы экологически чистые материалы и энергосберегающие технологии. Здесь имеется все необходимое для развития и воспитания подрастающего поколения: игровые залы, компьютерный класс, спальни, раздевалки, медицинский и методический кабинеты, современный пищеблок, кабинет Монтессори, изостудия. А в летнее время малыши могут заниматься на спортивной площадке под открытым небом. Завершилась церемония открытия детского сада выступлением юных воспитанников, они исполнили любимую всеми поколениями песню «Пусть всегда будет солнце».