Путь домой

В Национальной академичес­кой библиотеке состоялась презентация романа «Күлпет» известного публициста и писателя Шархана Казыгула. В прошлом году это произведение было приз­нано лучшим на литературном конкурсе «Меценат». Как признается автор, идею романа он вынашивал 30 лет. А во время пандемии за полгода написал произведение, еще четыре месяца дорабатывал текст. В дебютную работу писатель вложил свои размышления о бытие, роли человека, семье и Родине.

Главный герой романа Абу Раис теряет родителей. Недруги отца мстят ему: в 1985 году отправляют парня служить в Афганистан. Незадолго до этого герой знакомится с девушкой Асель, в которую влюбляется. По профессии Абу – врач, во время службы работает в госпитале Кабула. Отслужив, по предложению медсестры Ирины он улетает в США. Там у героя все складывается удачно: женится, у него рождается сын, он востребован как врач и вполне обеспечен. Но постоянно ощущает тоску по Родине...

– Название книги «Күлпет» переводится как «страдания души» – это то, что испытывает главный герой, находясь вдали от дома. Поэтому он решает вернуться домой, – объясняет писатель.

«Книгой нового времени» наз­вал дебютную работу Шархана Казыгула доктор филологичес­ких наук, профессор Сауытбек Абдрахманов.

– В романе широко отображена перспектива времени: от начала XX века до наших дней. События охватывают три поколения ­семьи. Удивляет проработанность и богатство локаций: мы видим героя у моря Арал, в степи Актобе, в жарких песках Афганистана и красивых мегаполисах Америки. Мы проживаем целую жизнь, скитаемся, любим, боремся вместе с героем. Этот роман возвышает дух человека, – считает профессор.

Писательница Роза Муканова оценила оригинальность сюжета и стиль повествования.

– В романе есть борьба и страдания героя, но они приводят не к кризису, а к свободе человеческой души. Читая роман, я удивилась, насколько просто и легко написана книга. Автор не склонен к излишним художественным описаниям, не уходит вглубь философских размышлений, которые зачастую тяготят сегодняшнего читателя. Несмотря на небольшой объем, роман полон смыслов. Своим героем автор хотел показать нам сущность советской системы, то, что несмотря на запреты, можно жить и бороться за свое счастье.

Мастером созданий драматических ситуаций назвал Шархана Казыгула литературный критик Амангельды Кеншиликулы. К слову, роман он прочитал за один день. Признался, что когда узнал, что «Күлпет» написал журналист, то отнесся к тексту с недоверием.

– Все большие писатели начинают с рассказов, а тут сразу – роман. Но когда прочел первые страницы, все сомнения улетучились. Я рад, что Шархан Казыгул не привнес в свой роман публицистику, как это делают другие журналисты. Это чисто художественное произведение, – признал критик.

Проблемой многих прозаиков, по мнению Амангельды Кеншиликулы, является желание учить читателей. Автор «Күлпет» далек от этого.

– Писатель ушел от традиционных моделей написания казахских романов. Да, у нас есть устоявшиеся традиции Ауэзова, Мусрепова, Майлина. Следовать большим мастерам, конечно, помогает начинающим писателям, но и ставит свои границы, – отметил Амангельды Кеншиликулы. – Почему литература Латинской Америки поднялась и стала популярной в мире? Потому что такие авторы, как Борхес, Габриэль Гарсия Маркес, писали, не следуя традициям. Шархан Казыгул ищет новые пути, и он добился в этом успеха.