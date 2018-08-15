​Путь творческих свершений

Видный ученый-металлург Б. Кенжалиев более 20 лет руководит программами и проектами фундаментальных и прикладных исследований в области обогащения минерального сырья, металлургии и металловедения. И сегодня продолжает вносить серьезный вклад в разработку и освоение геотехнологических методов переработки забалансовых и некондиционных руд цветных и благородных металлов.

В период его руководства Институтом металлургии и обогащения были разработаны и внедрены на предприятиях республики оригинальные технологии получения меди, золота, осмия и рения. Кроме того, при его непосредственном участии внедрены технологии экологически безопасной и экономически рентабельной переработки медьсодержащих руд Актогайского и Айдарлинского месторождений, бедных золотосодержащих забалансовых и отвальных руд Васильковского месторождения. Это позволило вовлечь в промышленную переработку рудное и техногенное сырье этих месторождений. Так, впервые в СНГ была применена технология кучного выщелачивания золотосодержащих руд, суммарный экономический эффект от внедрения которой на Васильковском ГОКе составил 35 млн долларов (данные за 1992–2002 годы). Разработана и подготовлена к внедрению биохимическая технология извлечения благородных металлов из некондиционных концентратов и руд.

В настоящее время Б. Кенжалиев занимает пост проректора по науке Казахского национального исследовательского университета им. К. Сатпаева (Сатпаев Университет) и одновременно возглавляет Институт металлургии и обогащения, входящий в состав вуза. Сегодня Сатпаев Университет считается лидером среди вузов Казахстана в развитии связей с зарубежными вузами и исследовательскими цент­рами, национальными и транснацио­нальными компаниями, по объему финансирования хоздоговорных работ, научно-технических программ и проектов. В этом есть значительная заслуга Б. Кенжалиева.

Профессор Кенжалиев проявляет заботу о сотрудниках института. На средства, полученные в результате выполнения хоздоговорных работ, координацией которых он занимался, в 1989 году построили 30-квартирный жилой дом. Таким образом была решена жилищная проблема многих работников. А в прошлом, 2017 году двое молодых ученых возглавляемого им института получили квартиры по программе жилищного строительства «Нұрлы жер».

В Послании Президента РК народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях Четвертой промышленной революции» перед обрабатывающим сектором поставлена задача стать более инновационным, основанным на новом технологическом укладе 4.0. В связи с этим в Институте металлургии и обогащения под руководством Б. Кенжалиева приступили к выполнению научно-технической программы, направленной на разработку инновационных технологий для металлургической отрасли. Ученые ее сформировали на основе перечня конкретных научно-технических проблем таких промышленных предприятий, как «Казахмыс», «Алюминий Казахстана», «Алтынтау-Кокшетау», «Жезказганредмет» и других.

Ученые Института металлургии и обогащения принимали деятельное участие в программе по научно-технологическому обеспечению строительства глиноземного завода на основе Байер-гидрогранатовой технологии переработки коктальских бокситов во исполнение государственной задачи по строительству алюминиевого завода в Костанайской области. Под руководством Б. Кенжалиева было восстановлено опытно-экспериментальное металлургическое производство института. И для подготовки разработанной технологии к реализации в промышленности впервые в нашей стране была создана опытно-промышленная установка. Проведены испытания технологии в условиях, приближенных к заводским. Институт выполнил технико-экономическую оценку строительства глиноземного завода, которая составила основу этого инвестиционного проекта в Костанайской области, в основу которого была положена Байер-гидрогранатовая технология мощностью 1 млн тонн глинозема в год.

Профессор Б. Кенжалиев уделяет большое внимание подготовке научных кадров. Сотни молодых специалистов возглавляемого им института стали кандидатами и докторами наук. Он сам подготовил 15 кандидатов и двух докторов технических наук в области обогащения и металлургии цветных, благородных и редких металлов, металловедения и термической обработки металлов. Институт металлургии и обогащения сегодня – известный в мире научный центр и сотрудничает с исследовательскими институтами многих стран. Труды профессора Багдаулета Кенжалиева получили широкое признание в научном мире.

Научная общественность Казах­стана поздравляет юбиляра и желает ему новых творческих успехов!