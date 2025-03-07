Пути и перепутья Рудольфа Шторха

Общество
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Павел Ильин, Астана

О жизни создателя сухого саумала рассказывают экспонаты столичной галереи La Steppa Art

фото Игоря Бургандинова

Выставочное пространство галереи размещено в уникальном историческом здании, возведенном немецкими военнопленными в 1943 году. Тематические разделы постоянной экспозиции посвящены истории Астаны и биографии Рудольфа Шторха, который прославился как создатель собственной технологии изготовления саумала и организатор крупнейшей в Западной Европе конефермы, специализирующейся на производстве кобыльего молока.

Вниманию гостей галереи представлены редкие фотографии и книги по истории столицы, старинные карты и документы, а также характерные предметы быта советской эпохи. Поклонников исторической реконструкции наверняка заинтересуют воссозданные образцы обмундирования и вооружения бойцов Красной армии и солдат вермахта, в том числе прочно ассоциирующийся с образом красного комиссара немецкий «Маузер». А коллекционеру-фалеристу придется по душе большая подборка комсомольских значков, отражающая многолетнюю историю этой молодежной организации. На демонстрационных планшетах можно увидеть как массовые, вручавшиеся Центральным Комитетом ВЛКСМ, так и редкие знаки, предназначавшиеся для делегатов комсомольских съездов и конференций.

По словам гида Темирлана Кусаи­нова, галерея La Steppa Art была открыта в ноябре прошлого года. За короткое время энтузиастам удалось собрать ценные экспонаты, воссоздаю­щие жизненный путь Рудольфа Шторха, информации о котором, несмотря на широкую известность его изобретения, в свободном дос­тупе оказалось не так уж и много. Отсутствие контента, говорит Темирлан Кусаинов, не только не было преградой для сотрудников галереи, но и придавало их работе дополнительный импульс.

– Подготовив экспозицию, мы решили не останавливаться на дос­тигнутом. Стараемся постоянно пополнять выставку новыми экс­понатами. Вот, к примеру, часы, которые висят на стене, выпущены швейцарской компанией Gustav Becker. И хотя им уже больше 100 лет, качеством и точностью они превосходят большинство современных часовых марок. Такие предметы, как мне кажется, будут интересны и жителям столицы, и туристам. А для большего погружения в эпоху каждый экспонат можно потрогать своими руками, – рассказывает Темирлан Кусаинов.

Экскурсия в галерее заканчи­вается дегустацией саумала, произведенного по технологии Рудольфа Шторха. История этого изобретения такова. Попав в плен во время Сталинградской битвы, Шторх долгие годы провел в расположенном на территории Казахстана лагере для военнопленных. Здесь его всерьез заинтересовали целебные свойства традиционного казахского напитка, позволившего ему поправить свое здоровье. Вернувшись на родину, бывший военнопленный открыл собственную конеферму и стал пропагандировать использование кобыльего молока для профилактики туберкулеза. Сегодня основанная Шторхом ферма производит кумыс и саумал, а также использует порошок из кобыльего молока в изготовлении косметичес­ких средств и фармацевтических препаратов.

#саумал #Рудольф Шторх #La Steppa Art

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