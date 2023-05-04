Пути повышения качества оказания медуслуг на селе предложил сенатор Медебаев

Сенат, Здравоохранение
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Депутат озвучил предложение утвердить Жамбылскую область «Национальной демонстративной платформой» и республиканским координирующим центром по внедрению и трансферту передового опыта первичной медико-санитарной помощи.

Фото: Kazpravda.kz

О достижениях в сфере сельской медицины и новых пилотных проектах, которые необходимо поэтапно внедрять во всех регионах республики, в своем депутатском запросе на имя премьер-министра рассказал сенатор Советбек Медебаев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

По словам сенатора, на фоне имеющихся проблем в сельской медицине, положительно выделяется работа пилотного проекта, реализуемого в Меркенской районной больнице Жамбылской области, предоставляющей сельскому наслению современные качественные медицинские услуги.

«Несмотря на нехватку врачей, финансирования, медикаментов, и оборудования, Меркенской районной больнице удалось улучшить ключевые показатели организации и оптимально изменить отношение населения к системе здравоохранения в целом. Думаю, что мы должны говорить не только о недостатках, но и о позитивных достижениях в сфере сельской медицины и новых пилотных проектах, которые необходимо поэтапно внедрять во всех регионах республики. В этой связи, прошу обратить внимание и предлагаю рассмотреть вопрос по внедрению и масштабированию передового опыта в медицинские учреждения страны», - сказал Советбек Медебаев.

Депутат отметил, что система «Центра лучшей практики» работает в рамках Национального проекта «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация». Внедряемые ими проекты показали положительный результат увеличения удовлетворенности пациентов качеством медуслуг на 34%, снижения количества жалоб на 60%. А проект «Школы здоровья» повысил уровень медицинской грамотности и снизил количество случаев срочной госпитализации.

«Подход, ориентированный на предупреждение заболеваний человека, то есть, диагнозоориентированный подход, поставил пациента и его потребности на первое место и улучшил старую систему здравоохранения. Открывшиеся «Школы здоровья» повысили уровень медицинской грамотности и снизили срочную госпитализацию. С целью облегчения нагрузки и работы участковых врачей был введен сестринский прием. В целях улучшения сельской медицины в стране и внедрения вышеперечисленных проектов во все регионы страны, предлагаю утвердить Жамбылскую область «Национальной демонстративной платформой» и республиканским координирующим центром по внедрению и трансферту передового опыта первичной медико-санитарной помощи», - отметил сенатор.

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