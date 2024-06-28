Пьяного пассажира арестовали на пять суток за мат на борту самолета

Общество
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Дана Аменова
Корреспондент

В столичном специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям было рассмотрено дело в отношении обвиняемого в мелком хулиганстве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Верховный суд

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По материалам дела, обвиняемый на борту самолета в алкогольном опьянении выражался нецензурной бранью.

В суде он пояснил, что был недоволен плохим обслуживанием бортпроводников и высказал им свои замечания. Мужчина сказал, что не помнит, выражался ли он при этом нецензурной бранью или нет, но за нарушение общественного порядка извинился.

Старший бортпроводник подтвердила, что гражданин находился на борту самолета в алкогольном опьянении и выражался нецензурной бранью, тем самым нарушил общественный порядок и спокойствие граждан.

«Вину правонарушителя подтверждают показания свидетеля, акт передачи пассажира сотрудникам полиции, видеозапись и заключение о медицинском освидетельствовании (...) Он подвергнут административному взысканию – аресту на 5 суток», – говорится в официальном сообщении.

Постановление не вступило в законную силу.

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