Пять медалей выиграли фехтовальщики РК на юниорском чемпионате Азии
На юниорском чемпионате Азии в городе Корат (Таиланд) казахстанские фехтовальщики выиграли 5 медалей, сообщает Kazpravda.kz.
Спортсмены в возрасте 15–17 лет (кадеты) привезли 1 "золото" в командном зачете (шпага юноши) и 3 место лично завоевал Александр Савин из Алматы.
Фехтовальщики от 18 до 20 лет (юниоры) завоевали 3 "бронзы" и 1 "серебро". "Бронзу" лично в фехтовании на шпагах взяла Тамила Муридова. "Серебро" в командных соревнованиях в фехтовании на саблях досталось Артему Саркисяну (Караганда), Султану Рахмонову (Астана) и Багдаулету Куралбекулы (ЮКО).
Назарбай Саттархан (Астана) был близок к завоеванию медали в личных соревнованиях. Со счетом 14:15 он проиграл спортсмену из Гонконга, войдя в призовую четверку. В итоге – 5-е место.
Спортсменов подготовили тренеры: Андрей Чурбаков, Сергей Егоров, Андрей Аксенов, Игорь Ярмолкевич, Вячеслав Егоров и Жолдас Турлыбеков.
Фехтование – олимпийский медалеемкий вид спорта, так как медаль можно завоевать лично, в индивидуальных
соревнованиях и в командных, которые проходят после личных, а рейтинг
команд составляется из личных выступлений, спортсменов сборных команд. В
фехтовании попасть в финал соревнований, значит войти в 1/8, именно восьмерка финалистов становится обладателями наибольшего количества
мировых рейтинговых очков.
Теперь в Алматы на Наурыз стартует ежегодный международный турнир "Клинки Алатау", а с 1 апреля в городе Пловдив (Болгария) пройдет чемпионат мира по фехтованию среди юниоров и кадетов, где казахстанские фехтовальщики также примут участие.