Казахстан завоевал «золото» на юниорском ЧМ по стендовой стрельбе

Спорт

Сборная РК отметилась наградой в женских командных соревнованиях

Фото: НОК РК

Команда Казахстана по стендовой стрельбе завоевала золотую медаль на юниорском чемпионате мира в Зуле (Германия), сообщает Kazpravda.kz

По информации НОК, сборная РК отметилась наградой в женских командных соревнованиях. В финале казахстанки набрали 337 очков.

Победительницами мирового первенства стали Элеонора Ибрагимова, Мария Горун, Милана Папчихина.

Второе место заняли итальянки Валентина Арчетти, Стелла Пьяцца, Мартина Монтани. Результат спортсменок 335 очков.

Россия, выступающая под нейтральным флагом, финишировала третьей. "Бронзу" с суммой 334 очка взяли Дара Чупина, Ксения Степина, Ксения Татаринова.

У сборной Казахстана теперь две медали ЮЧМ. Ранее в пулевой стрельбе "серебро" завоевал Ринат Казаченко (стрельба из малокалиберной винтовки из трех положений), добавили в НОК.

#чемпионат #стрельба #медаль #золото

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