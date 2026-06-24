В Астане на этой неделе состоится массовый забег

Фото: акимат Астаны

В Астане в рамках принципа «Закон и порядок» состоится массовый забег «POLICE RUN-2026», приуроченный к празднованию Дня казахстанской полиции и созданию спортивного клуба МВД «ARLAN», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата столицы.

Мероприятие пройдет 28 июня в Триатлон парке. Участники будут покорять дистанцию в 5 километров.

По данным Дирекции по организации спортивно-массовых мероприятий акимата города Астаны, онлайн-регистрация на соревнование стартует на сайте reg.elordasport.kz 25 июня в 09:00 и продлится до 06:00 утра 28 июня.

Количество участников ограничено до 1500 человек. При достижении установленного лимита онлайн-регистрация автоматически закроется досрочно.

Выдача браслетов зарегистрированным участникам будет производиться в день проведения мероприятия с 06:00 до 08:00. Старт забега запланирован на 08:00.

Основная цель соревнований — развитие массового спорта, пропаганда здорового образа жизни и повышение физической активности населения.

Организаторами выступают МВД, Управление физической культуры и спорта города и Дирекция по организации спортивно-массовых мероприятий акимата столицы.