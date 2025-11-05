Пять миллионов жертв холокоста идентифицировали с помощью ИИ

105

Имена жертв и личные файлы доступны онлайн на шести языках в базе данных Яд Вашема

Фото: riasv.ru

Израильские ученые установили имена более 5 миллионов жертв Холокоста – это стало возможным благодаря использованию искусственного интеллекта. Вся база данных доступна онлайн на нескольких языках, что позволяет семьям находить пропавших во время Второй мировой войны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на УНН

Как информирует DW, израильские исследователи сообщили, что смогли точно установить имена 5 миллионов из более чем 6 миллионов евреев, убитых нацистами во время Холокоста.

- С помощью искусственного интеллекта и машинного обучения планируется найти еще около 250 тысяч имен. Будут проанализированы миллионы документов, которые слишком объемны для ручного исследования, — пишет DW со ссылкой на Мемориальный комплекс истории Холокоста «Яд Вашем» в Иерусалиме.

Отмечается, что достижение отметки в 5 миллионов имен стало результатом семи десятилетий работы. Все карточки доступны онлайн на сайте музея, миссия которого – вернуть идентичность людям, уничтоженным во время Второй мировой войны.

Всемирный центр памяти жертв Холокоста (Яд Вашем) работает над определением имен жертв, которые ранее были потеряны среди 230 миллионов текстовых документов. «Яд Вашем» создал собственное программное обеспечение на основе ИИ еще в мае 2024 года. Оно позволяет анализировать документы, кинопленки, надгробия и другие источники.

Имена жертв и личные файлы доступны онлайн на шести языках. Это помогает семьям находить пропавших родственников и чтить их память.

#жертвы #ИИ #идентификация #Холокост

Популярное

Все
Определился состав финалистов
Портрет Алии украсил набережную
Здесь качество – не лозунг, а система
Проблемный полигон ТБО: закрыть или перенести
Уникальные манускрипты представили в столице
Ученики НИШ завоевали серебро на международном конкурсе
Мир, где умеют мечтать и летать
В отдаленном селе появилась новая школа
Музыкальный мост «Казахстан – Япония»
В условиях равных возможностей
Рыбакина досрочно вышла в полуфинал
«О чем не скажут небеса»
Мясо, приправы и ничего лишнего
Помогли всем, кто нуждался в поддержке
Услышать крик о помощи
Самокаты: где и как кататься
В основе – принцип прозрачности
Шахта – это стабильность
Преданность делу – залог успеха
Сладкий вкус мечты
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
Энергетическая отрасль должна работать на опережение
Zhanibekov University – победитель международного конкурса по ИИ
Не поддаваться влиянию чуждых идей
Впервые в Казахстане пройдет чемпионат Азии по бирманскому боксу
Казахстан и Китай обсудили всестороннее стратегическое партнёрство
Искусственный интеллект помогает врачам спасать пациентов с инсультом
Сельский ученик стал бронзовым призером Азиатских игр
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Казахстан остается надежным партнером США в условиях новой мировой экономики
«Цифра» на вооружении районной полиции
С 2026 года в Казахстане изменится порядок налогообложения транспортных средств
В Казахстане реализуют меры поддержки бизнеса и привлечения инвестиций
Ержан Бабакумаров убит в Астане
Голубое топливо пришло в дома сельчан
До конца года в Западно-Казахстанской области сдадут более десяти спортобъектов
Технический колледж: практика и трудоустройство
Пенсионерам вход бесплатный
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
За пловом и природой – в Таджикистан
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов

Читайте также

Уникальные манускрипты представили в столице
Применять инновации во благо общества
Новая казахстанская AI-платформа превращает ИИ в инструмент…
NVIDIA и Oracle создадут крупнейший в США суперкомпьютер

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]