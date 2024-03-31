Пыль из Сахары накрыла Германию, Францию и Швейцарию

Экология
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Тонны песчаной пыли из пустыни Сахара принесло ветром в Европу, передает Kazpravda.kz

Фото: Valery Hache/AFP/Getty Images

Синоптики предупреждают, что желтоватая дымка в небе будет видна и на Пасху.

В субботу, 30 марта, небо над частью Европы окрасилось в желтовато-оранжевый цвет из-за мельчайших частиц песчаной пыли, которую ветер донес из пустыни Сахара, сообщает Дойче Велле.

Дымка окрасила небо над некоторыми регионами Германии, Франции и Швейцарии.

«Пыль из Сахары уже здесь, что можно увидеть по желтоватой облачности в воздухе», - отметил сотрудник Немецкой метеорологической службы Кристиан Герольд. Как ожидается, необычный оттенок неба можно будет наблюдать и в пасхальное воскресенье.

Ежегодно из пустыни Сахара переносится по воздуху от 60 до 200 миллионов тонн минеральной пыли. Если более крупные частицы быстро падают на землю, то самые мелкие иногда могут путешествовать на тысячи километров.

В некоторых регионах песчаная пыль повлияла на качество воздуха. Так, швейцарская служба мониторинга airCHeck отметила высокий уровень загрязнения на участке, протянувшемся с юго-запада на северо-восток страны.

По словам метеоролога швейцарской телекомпании SRF Романа Брогли, было зарегистрировано около 180 000 тонн пыли - это примерно в два раза больше, чем во время аналогичных пыльных бурь в предыдущие годы.

Во Франции местные власти объявили, что в некоторых районах превышен порог загрязнения воздуха. Департамент Эро на юге страны предостерег жителей от интенсивных физических нагрузок.

#Европа #пыль #Сахара

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