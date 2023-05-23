Рабочие пострадали во время пожара на стройке в Астане

Два работника стройки пострадали в результате пожара, произошедшего в строящемся жилом доме в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Фото: кадр из видео

Первую помощь пострадавшим оказала бригада "103".

"Один из пострадавших мужчина, 1991 года рождения, получил ожог руки 2%, второй мужчина, 1992 года рождения, получил ожог лица 1%", – говорится в сообщении.

По информации ДЧС, сегодня, 23 мая, на стройке многоэтажного дома по улице Мухаметханова (район Хан Шатыра) произошел крупный пожар, взорвались 3 газовых баллона, горели 15 рулонов кровельного материала.

В тушении пожара были задействованы 19 человек личного состава и 4 единицы техники.

Видео происшествия опубликовано в Instagram на странице astana_sergek.

11 мая в столице произошел аналогичный случай: тогда на территории новостроящегося жилого комплекса горел битум и наружная обшивка.