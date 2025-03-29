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Лидер Казахстана выразил благодарность президенту Узбекистана за визит и отметил, что такие неформальные встречи стали уже доброй традицией.

«Это очень хорошая возможность обменяться мнениями в деловой атмосфере относительно того, как мы работаем над большим делом – развитием сотрудничества между братскими, дружественными государствами. Мы являемся союзниками и от того, как будут складываться взаимоотношения между нашими странами, в значительной степени зависит и ситуация во всем Центральноазиатском регионе», – отметил президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил личный вклад Шавката Мирзиёева в дело сближения братских народов и продвижение общих целей обеспечения устойчивого и безопасного развития региона.

Президент Узбекистана отметил важность сегодняшней встречи для укрепления двусторонних связей

«Я очень благодарен, что Вы на малой родине, именно в Алматы, меня встречаете так дружественно, как полагается нашим двум народам. Я от имени себя, от имени народа очень благодарен Вам за это. На самом деле наши отношения стали совершенно другие за последние годы. Мы – союзники. Благодаря нашим личным отношениям многие вопросы решаются, и все то, о чем мы договариваемся, получается. Есть реальные результаты. Я искренне хочу Вас поздравить с успехами Казахстана. Экономика развивается, успехи хорошие. Первый квартал завершился с ростом 5,4 %. Я приехал с большой командой. Хотя у нас неофициальная встреча, но каждая такая неофициальная встреча дает большой импульс нашим отношениям, нашим всем договоренностям», – заявил Шавкат Мирзиёев.

Собеседники обстоятельно обсудили перспективы взаимодействия в политической, торгово-экономической, транспортно-транзитной, инвестиционной, энергетической и водной сферах, а также в промышленной кооперации и туризме. Особое внимание было уделено развитию культурно-гуманитарных контактов.

Отдельно были рассмотрены вопросы региональной и международной повестки дня.

По итогам переговоров Президенты подчеркнули твердую приверженность курсу на дальнейшее углубление казахско-узбекского стратегического партнерства.