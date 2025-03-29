Акорда: Казахстан и Узбекистан будут углублять стратегическое партнерство

Президент
28

Президент Касым-Жомарт Токаев провел неформальную встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Лидер Казахстана выразил благодарность президенту Узбекистана за визит и отметил, что такие неформальные встречи стали уже доброй традицией.

«Это очень хорошая возможность обменяться мнениями в деловой атмосфере относительно того, как мы работаем над большим делом – развитием сотрудничества между братскими, дружественными государствами. Мы являемся союзниками и от того, как будут складываться взаимоотношения между нашими странами, в значительной степени зависит и ситуация во всем Центральноазиатском регионе», – отметил президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил личный вклад Шавката Мирзиёева в дело сближения братских народов и продвижение общих целей обеспечения устойчивого и безопасного развития региона.

Президент Узбекистана отметил важность сегодняшней встречи для укрепления двусторонних связей

«Я очень благодарен, что Вы на малой родине, именно в Алматы, меня встречаете так дружественно, как полагается нашим двум народам. Я от имени себя, от имени народа очень благодарен Вам за это. На самом деле наши отношения стали совершенно другие за последние годы. Мы – союзники. Благодаря нашим личным отношениям многие вопросы решаются, и все то, о чем мы договариваемся, получается. Есть реальные результаты. Я искренне хочу Вас поздравить с успехами Казахстана. Экономика развивается, успехи хорошие. Первый квартал завершился с ростом 5,4 %. Я приехал с большой командой. Хотя у нас неофициальная встреча, но каждая такая неофициальная встреча дает большой импульс нашим отношениям, нашим всем договоренностям», – заявил Шавкат Мирзиёев.

Собеседники обстоятельно обсудили перспективы взаимодействия в политической, торгово-экономической, транспортно-транзитной, инвестиционной, энергетической и водной сферах, а также в промышленной кооперации и туризме. Особое внимание было уделено развитию культурно-гуманитарных контактов.

Отдельно были рассмотрены вопросы региональной и международной повестки дня.

По итогам переговоров Президенты подчеркнули твердую приверженность курсу на дальнейшее углубление казахско-узбекского стратегического партнерства.

#Узбекистан #Касым-Жомарт Токаев #рабочий визит #Шавкат Мирзиёев #стратегическое партнерство

Популярное

Все
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Кобей Хусаинов: личность, гражданин, ученый
А ты оплатил налог на транспорт?
Конкурс «Қазағымның дәстүрлері-ай» состоялся в Астане
Фестиваль «Играем Баха» прошел в Шымкенте
Qarmet подключится, и газ подешевеет
Специализированный экономический суд постановил вернуть водоканал в госсобственность
Уметь действовать в сложных ситуациях
Безупречная репутация, профессионализм и патриотизм
Близ Конаева вырастет сосновый бор
Запрещенный Telegram-канал выявили прокуроры
Зернопереработка-KZ: взлет, проблемы и перспективы
Подготовка к военному параду
«Сердце» ГЭС покоя не знает
Отключение будет поэтапным
История с тремя карагачами
Барьеры на пути контрабанды
Экобюро лоббирует «зеленые» проекты
Раз должок, два должок
Картины пишем шерстью
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину
В честь 180-летия Абая на родине поэта состоялась церемония тұсаукесер для 180 детей
День сближения сердец
Умер казахстанский миллиардер Александр Машкевич
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Кипит казан в школьном дворе
«Цифровое общество» защитит персональные данные
В Турции ширятся протесты против задержания мэра Стамбула
Пожар произошел в пассажирском поезде на участке Астана – Караганда
Капсула под строительство визит-центра и хаба креативных индустрий заложена в Зеренде
Макгрегор вновь заявил о планах стать президентом Ирландии
В этом году каждый землянин съест в среднем более 7 кг макаронных изделий
Умер экс-полковник КГБ Олег Гордиевский, бежавший на Запад
Казахстанцев просят воздержаться от участия в митингах в Стамбуле
Кокшетау: шествие женщин в кимешеках вошло в Книгу рекордов Казахстана
О ситуации на водохранилищах страны сообщили в отраслевом ведомстве
Час земли: почти 50 объектов отключили подсветку в Астане
Солнечный Алматы: синтез традиций и современности
Токаев поздравил нового президента МОК
Актау: Перспективы развития и превращение в крупный туристический центр Казахстана
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
В МСХ – новое назначение
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Казахстанцы всё чаще жалуются на китайский автопром
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Молодые ученые на особом счету
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Путь творчества – путь новаторства
Трамп анонсировал введение пошлин на автомобили и товары из ЕС
Астанчане получили национальное оповещение на телефон: что случилось
В Астане наградили самых законопослушных водителей
Главу Центра судебных экспертиз арестовали по подозрению в хищении 2 млрд тенге
Госсекретарь США потребовал извинений от Зеленского
Переговоры США и Украины провалились

Читайте также

Лидеры Казахстана и Узбекистана посетили высокогорный спорт…
Токаев и Мирзиёев осмотрели горнолыжный кластер Алматы
Президент Узбекистана прибыл с рабочим визитом в Казахстан
Токаев выразил соболезнования премьеру Мьянмы в связи с гиб…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]