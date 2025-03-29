Токаев и Мирзиёев осмотрели горнолыжный кластер Алматы

Президент
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Главы государств высоко оценили туристические возможности южной столицы Казахстана, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

Аким города Ерболат Досаев показал главам государств Казахстана и Узбекистана знаковые вершины Заилийского Алатау и рассказал об истории создания плотины «Медеу» в Малом Алматинском ущелье. Также были продемонстрированы популярные среди зарубежных и местных альпинистов и туристов маршруты.

Затем Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев заслушали доклад акима о крупнейшем горнолыжном курорте Казахстана «Шымбулак». В настоящее время здесь функционирует 5 канатных дорог, общая протяженность трасс для катания составляет 25 км. В прошлом году «Шымбулак» посетили 1,4 млн человек.

«Главы государств высоко оценили туристические возможности Алматы. По их словам, благодаря развитой инфраструктуре, качественным трассам и живописному расположению курорт остается одним из лучших мест для зимнего и летнего отдыха в Центральной Азии», - говорится в сообщении Акорды.

Президентам также представили перспективы дальнейшего развития Алматинского горного кластера. Планируется расширение существующих горнолыжных трасс на «Шымбулаке» путем увеличения их длины на 56 км, а также создание новой инфраструктуры протяженностью 65 км.

#Узбекистан #Касым-Жомарт Токаев #Алматы #рабочий визит #Шымбулак #Шавкат Мирзиёев

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