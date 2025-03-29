Токаев и Мирзиёев посетили выставку AlmatyFairai

Президент
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На выставке, посвященной развитию искусственного интеллекта, главы государств ознакомились с передовыми решениями в области GovTech, FinTech, BigTech, Smart City, а также осмотрели специализированные зоны, в которых были представлены достижения IT-компаний, промышленные инновации и образовательные проекты, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Президенту Узбекистана представили концепцию Международного центра искусственного интеллекта Alemai, который по инициативе Касым-Жомарта Токаева создается в настоящее время. Центр будет способствовать обучению тысячи специалистов по искусственному интеллекту, запуску стартапов и реализации научных исследований в области искусственного интеллекта.

Главам государств показали Национальную платформу искусственного интеллекта, призванную помочь оптимизировать работу государственных органов.

Также была продемонстрирована образовательная программа AI-Sana, нацеленная на раскрытие потенциала ИИ в национальной экономике и поддержке технологического предпринимательства.

Президентам также рассказали о деятельности альянса крупнейших технопарков Центральной Азии – Central Asian Innovation Hubs. В прошлом году лига крупнейших технопарков Казахстана и Узбекистана объединилась под данным брендом в целях развития стартап-экосистемы и продвижения инноваций на мировом рынке.

#Узбекистан #Касым-Жомарт Токаев #рабочий визит #Шавкат Мирзиёев #AlmatyFairai

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