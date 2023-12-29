Радикал из Абайской области пропагандировал терроризм в соцсетях

Сотрудники КНБ при координации прокуратуры и содействии полиции задержали жителя области Абай, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба КНБ РК

Как сообщается, мужчина подозревается в пропаганде терроризма, в том числе посредством соцсетей.