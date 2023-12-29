Радикал из Абайской области пропагандировал терроризм в соцсетях
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Сотрудники КНБ при координации прокуратуры и содействии полиции задержали жителя области Абай, передает корреспондент Kazpravda.kz
Как сообщается, мужчина подозревается в пропаганде терроризма, в том числе посредством соцсетей.
«В ходе следственных действий изъяты вещественные доказательства. Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 256 УК РК «Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма». Иная информация не подлежит разглашению», — детализировали в КНБ.