Радикал из Абайской области пропагандировал терроризм в соцсетях

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Аменова Дана
Корреспондент

Сотрудники КНБ при координации прокуратуры и содействии полиции задержали жителя области Абай, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба КНБ РК

Как сообщается, мужчина подозревается в пропаганде терроризма, в том числе посредством соцсетей.

«В ходе следственных действий изъяты вещественные доказательства. Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 256 УК РК «Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма». Иная информация не подлежит разглашению», — детализировали в КНБ.

 

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