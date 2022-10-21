Колонка обозревателей

Радость в мелочах

Елена Левкович

– Представляешь, оплатила коммуналку в приложении, оплата прошла, квитанция появилась, а сумма все равно осталась висеть как долг! Я и обновляла, и перезагружала – без толку. Так расстроилась, думаю, это же надо теперь звонить, выяснять. А это недоразумение сегодня само раз – и пропало! Хорошо день начался, – соседка аж светилась от восторга.

Она, пожалуй, чуть ли не единственная моя знакомая, нашедшая этой осенью хоть какой-то повод для радости и хорошего настроения. Казалось бы – избежала противной волокиты, а уже как доволен человек. Хотя, признаться, я ее понимаю все же: пытаться выяснить, кому и за что ты должен в хитросплетениях коммунальных начислений, порой взятых с потолка, – взвыть можно.

И можно было бы с улыбкой вздохнуть: «Как же мало надо человеку для счастья!» Но и не скажешь: у всех какая-то повальная эпидемия потерянного настроения, забытых улыбок и всепоглощающего нытья. Большинству не интересны не то что коммунальщики, а куда более глобальные радости жизни.

Вот, к примеру, моя хорошая знакомая едет на стажировку и заодно на отдых. Медик по специальности, трудится в частном секторе, работу свою обожает и вкалывает на ней; помимо приличной зарплаты в довесок всегда «капают» бонусы. Но если даже в разгар пандемии она реагировала на эти «плюшки» с воодушевлением и благодарностью, то сейчас они ей, грубо говоря, по барабану. Поездка – тоже по барабану.

– Вот мне собираться уже надо, а я даже и не рвусь. Буквально заставляю себя настроиться: как представлю, что надо будет в аэропорту торчать, потом там на эти лекции ходить – аж плакать хочется.

– Ну ты представь, что три недели будешь просыпаться не для того, чтобы в школу рано утром детей везти, а чтобы не спеша позавтракать, ну и вообще... – я машу руками в воздухе, рисуя в воображении своем и подруги прелести предстоящего «отгула» от бытовухи.

– А вот не хочу... Ничего не хочу! И дома устала от всех и вся, и на работе устала, и ехать не хочу, потому что вот прям чувствую, что и там устану и не понравится...

Другая знакомая недавно купила машину, которую ждала несколько месяцев.

– В ЦОНе парень стоял, видно, что очень довольный, потом сам ко мне подошел, стал рассказывать: машину долго выбирали по деньгам, в итоге решили взять в кредит. Сейчас при­ехал забирать с братишкой, а дома вся семья ждет – будут отмечать при­обретение. И мне аж стыдно стало: его прямо-таки распирало от радости, а я стою только что не с кислой миной, вроде как каждый день машины покупаю. А я ведь ее так хотела, копили вместе с мужем, сама знаешь, сколько! Мне даже муж сказал: «Какие-то мы с тобой неправильные что ли – не умеем радоваться даже тому, что действительно хотели».

И вот таких примеров – масса. Вот так со стороны посмотреть – с жиру бесятся! Может, конечно, это только мое окружение внезапно стало депрессивным и безэмоциональным; но сдается мне, что это сейчас тенденция. Обратила внимание: в этом году в социальных сетях очень мало фото осени. Обычно же как: это я с листья­ми стою, это я на листьях лежу, с листьями иду по осенней аллее, и так пару недель со всех дыр. А сейчас – лишь самые романтичные готовы упасть в кучу опавшей листвы, изображая счастье. А большинству и осень, и листья – по барабану.

Мы перестали радоваться прос­тым вещам. Все нам мало, скучно, неоригинально. Наверное, и правда, – зажрались. Каюсь – сама порой ощущаю недостаток витамина радости. «Лечусь» новостями: когда видишь, что происходит в мире, ныть и страдать просто стыдно и даже низко. Не морализаторствую, но искренне призываю радоваться даже мелочам – успешно оплаченным квитанциям, например.

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