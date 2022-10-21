Радость в мелочах

Колонка обозревателей
ПопулярноеВсе
Красная дорожка развернулась
Черный снег накроет город
С бедной ветеринарией селу не разбогатеть
Идею строительства LRT в Алматы подхватывает уже третий градоначальник. Тем временем несуществующий проект все больше становится похож на миф
Лев Гумилев: "Золотистой зарнице Востока Намсрайжав Очир от осколка западных монголов, не забывшего доблести предков"
Ежегодно Казахстан привлекает около 24 млрд долларов прямых иностранных инвестиций
Полмиллиарда тенге проиграли госслужащие в казино Алматинской области
Нефть как двигатель экономики
Благодаря единству и сплоченности
Рис отправится под пленку
Займы: берем на время, отдаем навсегда
Алматинская область: приоритеты и возможности
Огнестрел и ножевое…
Маслихаты – ключевое звено
Мандат доверия нужно подтвердить
Ребенок под колесами
Истоки степной цивилизации
Многострадальную котельную в городе Сарани Карагандинской области не успели достроить к началу отопительного сезона
Глава МИДа высказался о появлении имени президента Казахстана на сайте "Миротворец"
Исчезающее искусство
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Владимир Путин прибыл в Астану
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Жителя Актобе "похоронили" по ошибке
Автобус с вахтовиками перевернулся в Актюбинской области
Принято Астанинское заявление о трансформации СВМДА
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
Президент принял участие в VI саммите СВМДА – самое главное
Школьница пыталась покончить с собой в одном из лицеев Алматы
Покупательница "нокаутировала" кассира супермаркета в Караганде (видео)
Загадочное самоубийство школьника расследуют в Таразе
В течение двух дней, 13–14 октября, в Астане состоятся три многосторонние встречи на высшем уровне – VI саммит СВМДА, заседание Совета глав государств СНГ и форум «Центральная Азия – Россия»
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Прообразами героев известной повести Чингиза Айтматова «Джамиля»могли быть реальные люди.
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами
Как ввоз нелегального зерна из России отражается на рынке Казахстана
Грабитель с ножом напал на цветочный магазин в Астане
Тональность заявления Захаровой не соответствует характеру союзнических отношений – МИД РК
Женщину с 7-летней дочерью нашли убитыми в Карагандинской области: версию их смерти рассказала бабушка
"Карту казаха" планирует выдавать Казахстан
Экономическое развитие немыслимо без науки
Архив
- [[year]]
- [[month.label]]
- [[day]]