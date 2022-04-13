Общество
Раньше прокуратура была "адвокатом для бедных", а что сегодня?
Сагиндык Журсимбаев, доктор юридических наук, профессор

Конституционный постулат о высшей ценности человека, обязанности надзора за соблюдением Основного закона, прав и свобод человека и гражданина обязывают рассматривать прокуратуру как один из главнейших государственных правозащитных органов страны.

Прокуратура как государст­венно-правовой институт, обеспечивающий незыблемость законодательных устоев общества и государства, выдержала проверку временем и продолжает оставаться неотъемлемой частью системы государственного механизма. Она служит надзорным щитом страны против любых злоупотреблений и нарушений законности, от кого бы они ни исходили. Президент Республики Казахстан, выступая с предложениями о важнос­ти масштабных политических и социально-экономических реформ, также отметил необходимость повышения статуса органов прокуратуры и регулирования их деятельности конституционным законом. Это совершенно справедливая установка, поскольку только прокуратура из всех правоохранительных органов страны обозначена в соответствующей норме Конституции республики. И регулирование ее деятельности конституционным законом будет подчеркивать высокую юридическую силу ее решений в иерархии нормативных актов.

Действительно масштабные реформы, реализация различных национальных проектов требуют более высокого уровня прокурорского надзора, с тем чтобы правозащитный и правоохранительный потенциал прокуратуры реально способствовал развитию государства, провозгласившего себя правовым и демократичес­ким. К сожалению, до недавнего времени принципы верховенства права и законности по существу были декларативными, над ними час­то доминировал принцип целесообразности. Поэтому в угоду укрепления суперпрезидентской формы правления в стране перио­дически изменялись отдельные нормы Конституции, вносились частые изменения и дополнения в действующие законы.

Так, прокуратура ранее была одним из мощнейших правозащитных институтов. Конституция обязывала ее принимать меры по выявлению и устранению любых нарушений законности, а также опротестовывать законы и другие правовые акты, противоречащие Основному закону страны. Однако конституционной реформой 2017 года данная норма Конституции признана излишней, и прокуратура по существу стала «стреноженной», с ограниченными полномочиями надзора, особенно вне уголовно-правовой сферы.

Более того, вопреки статье 14 Конституции РК о том, что «все равны перед законом и судом», в Законе «О прокуратуре» от 2017 года были закреплены виды правовых актов, вообще не подлежащих опротестованию прокурорами. В частности, это законодательные акты Президента, Администрации Президента, Конституционного совета, нормативные постановления Верховного суда, акты Высшего судебного совета, Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, нормативные акты технического характера.

В статье 83 Конституции РК подчеркнуто, что прокуратура от имени государства осуществляет высший надзор за соблюдением законности на территории Респуб­лики Казахстан, представляет интересы государства в суде и от имени государства осуществляет уголовное преследование, но с оговоркой – «в установленных законом пределах и формах». То есть деятельность органов прокуратуры стала зависеть от позиции законодательной власти, хотя прокуратура не входит ни в одну из ветвей власти. Согласно указанной норме Конституции, прокуратура осуществляет свои полномочия независимо от других государственных органов, должностных лиц и подотчетна лишь Президенту республики. Тем более прокуратура, являющаяся ядром правоохранительной системы страны, как высший надзорный орган, непосредственно подотчетный Главе государства, обязана помогать в реализации полномочий Президента – символа и гаранта единства народа и государственной власти, незыблемости Конституции, прав и свобод человека и гражданина.

Органы прокуратуры Казах­стана ранее отличались доступностью, безвозмездностью и оперативностью реагирования при разрешении жалоб и заявлений граждан, являясь как бы «адвокатом для бедных». Закон наделял их полномочием проводить проверки по собственной инициативе в случаях информации о нарушениях конституционных прав и свобод. Теперь прокуроры по закону стали рассматривать обращения только в определенных случаях. Закон запретил им вмешиваться в деятельность субъектов предпринимательства, организаций и государственных органов, запрашивать информацию либо документы по основаниям, не предусмотренным законом. Даже анализ состояния законности стали проводить без посещения прокурорами объектов путем изучения статистических данных, материалов судебных дел и иных источников информации.

В части несовершеннолетних прокуратура во все времена стоя­ла на защите их прав, не разделяя на здоровых и инвалидов. Поэтому сложно понять, что к лицам, которые в силу физических и иных обстоятельств не могут самостоятельно осуществлять защиту своих прав, отнесены только дети-сироты, дети с ограниченными возможностями и так далее. Хотя любые дети, чьи права и законные интересы нарушены, нуждаются в государственной защите в силу их возраста.

Практика показывает, что в стране должен быть конкретный орган, призванный принимать меры по выявлению и устранению любых нарушений законности, а также обладать правом опротестовывания законов и других правовых актов, противоречащих Конституции. В то же время во избежание пресловутого «советского общего надзора» в попытке «объять необъятное», а также упрека «куда смотрела прокуратура», следует ежегодно определяться с самыми приоритетными направлениями прокурорского надзора вне уголовно-правовой сферы. Желательно ежегодно готовить так называемый «шорт-лист», согласовывать его в уведомительном порядке с Администрацией Президента и другими ветвями власти, а также определяться с пределами надзора не только на республиканском, но и на местном уровнях.

Прокуроры должны знать, соблюдение каких именно законов является на данный период наи­более значимым и обязательным. Важно установить границы их полномочий при реализации правозащитной функции, чтобы не оставить без реагирования нарушения законов, но и не подменять контролирующие инстанции.

Не менее важным является прокурорский надзор за законностью судебных актов в сфере гражданского и административного судопроизводства. В последние годы наблюдается сужение функций прокурорского надзора на данных участках. Деятельность прокуратуры в этой сфере должна быть нацелена на обеспечение реальной защиты прав и свобод граждан и государства на всех стадиях судебного рассмотрения дела. На мой взгляд, новый закон должен обязать прокурора обеспечивать своевременную и надлежащую проверку законности всех судебных актов, а также непосредственно участвовать на процессе по делам, требующим обязательного участия.

Органы прокуратуры, являющиеся надежным оплотом порядка и законности в стране и опорным хребтом формирования правового государства, а также всегда находящиеся в гуще общественных страстей и на острие социальных противоречий, нуждаются в гарантиях независимости и надлежащем конституционно-правовом статусе.

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