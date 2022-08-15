Раньше срока

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Валентина Мелехова

Газоснабжение коммунально-бытовых потребителей и промышленных объектов восстановлено в Костанайской области.

Напомним, 3 августа текущего года 1 052 предприятия региона лишились голубого топлива из-за ремонта на магистральном газопроводе Карталы – Рудный. Изначально планировалось оставить без газа и население области, но в последний момент было принято решение отключить только коммунально-бытовых потребителей и промышленные объекты.

Изменились и сроки проведения ремонтных работ. Если зимой газовики говорили о том, что потребуется целый месяц, то затем решили уложиться в 15 дней, а в итоге управились за десять. Это стало возможным благодаря привлечению большого числа специалистов, в том числе из других регионов страны.

– По результатам внутритрубной дефектоскопии на проверенном участке выявлены дефекты, подлежащие устранению в количестве 48 единиц, в том числе по замене катушек – 33 единицы, по замене труб – 8. По состоянию на 10 августа дефекты устранены в полном объеме. В ремонтных работах принимали участие 104 специалиста, – пояснили в пресс-службе центрального аппарата АО «Интергаз Центральная Азия».

Поэтапно подключать к голубому топливу объекты начали в минувший четверг. В первую очередь газоснабжение было восстановлено в районах, а затем – в Костанае. При этом специалисты не исключают, что, возможно, ремонтные работы будут проводиться на газопроводе и в 2023 году.

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