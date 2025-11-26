Расходуются огромные средства: мажилисмены о выборах районных акимов в Казахстане

Депутаты Мажилиса Ерлан Саиров и Мархабат Жайымбетов предложили пересмотреть механизм выборов районных акимов

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Во время заседания Мажилиса депутат Ерлан Саиров отметил, что за последние 5 лет Казахстан достиг выдающихся результатов по вопросу развития электоральных процессов, сообщает Kazpravda.kz

Он напомнил, что в Казахстане проведены выборы всех сельских акимов. Теперь же, по его мнению, стоит задача дальнейшего совершенствования системы выборности сельских акимов. В частности, повысить их статус, расширить полномочия и предоставить возможность формировать собственный бюджет.

«Теперь необходимо в рамках действующего законодательства еще больше расширить полномочия сельских акимов. Усовершенствовать на законодательном уровне механизмы формирования бюджета четвертого уровня. Это важная инициатива», – сказал Саиров.

Он также отметил, что реализация инициативы выборов сельских акимов велась поэтапно в течение последних пяти лет. В этой связи депутат подчеркнул, что к вопросу перехода на следующий этап – выборов акимов районов – необходимо подойти взвешенно и системно.

По словам мажилисмена, в пилотном режиме уже проведены выборы 52 районных акимов. Однако есть и те, кто уволился, недоработав и года на своем посту. При этом выборы требуют существенных затрат. Только в этом году на выборы 6 акимов районов и 1 акима города областного значения из бюджета было выделено почти 1 млрд тенге.

Ерлан Саиров предложил приостановить выборы акимов районного уровня. По мнению депутата, сейчас наиболее оптимальным вариантом стало бы избрание районных акимов через маслихаты.

Предложение было поддержано и другими депутатами. Например, парламентарий Мархабат Жайымбетов отметил, что необходимо всесторонне изучить вопрос выборности акимов районов, усовершенствовать механизм и сформировать корпус сельских акимов.

«Мы должны урегулировать вопрос финансирования районов. Приведу пример, сейчас расходы на образование закреплены за областным бюджетом, а доходы остаются в районном бюджете. Что касается компетенции районных акимов, то необходимо будет внести изменения в несколько важных законов. Сейчас у акимов районов мало полномочий, много ответственности. Образование, здоровье, ветеринария, центры занятости не подчиняются акиму района. Прежде всего, важно подготовить опытный корпус избранных сельских акимов. Тогда сформируется резерв политических, а главное профессиональных кадров. Поэтому лучше пока временно приостановить этот процесс и комплексно проработать все вопросы», – сказал Жайымбетов.

 

