Раскрыты тайны трагедии

Ценные исторические документы привезли сотрудники Национального центра рукописей и редких книг Министерства культуры и спорта РК из Индии.

Государственная программа «Архив-2025» открывает большие возможности для сбора всех иностранных данных, связанных с историей Казахстана. Исследовательская работа наших ученых в Национальном архиве Индии велась по документам отделов внешних связей, Дальнего Востока, внешней политики, агентств Бхопал и Центральной Азии.

– Выявлены важнейшие документы, описывающие время, когда казахский народ переживал трагический период, вынужденно покинул родную землю и тысячами мигрировал в чужие края, – говорит Жандос Болдыков, директор Национального центра рукописей и редких книг.

В ХХ веке голод и репрессии неоднократно поражали казахов. Более миллиона из них откочевало в соседние страны. Согласно историческим данным, часть беженцев намеревалась пройти через Тибет и перебраться в Индию. И действительно, как свидетельствуют найденные документы, перейдя через Гималаи, переболев чумой и лихорадкой, 3 тыс. казахов достигли Индии в 1941 году.

Этот горестный караван, взяв начало в Барколе, пересек Алтай, но не нашел места для прочного расселения в Ганьсу, Цинхае, Тибете, Индии, Пакистане. Оставшиеся в живых переселенцы отправились в Турцию.

Документы, найденные в фондах Национального архива Индии – «Решения, принятые в отношении казахов», «Группа из трех тысяч иммигрантов из Центральной Азии», «Следственное дело по провинции Бхопал в Хайдарабаде и проблема казахов, прибывших в Индию», раскрывают многие тайны казахской трагедии.

Вот, к примеру, что говорится в одном из документов: «К концу нояб­ря 1941-го необычный караван из переселенцев, которого не было пос­ле татарского нашест­вия, прибыл в Кашмир. Мусульмане, мужчины, женщины и дети, по религиозным и политическим причинам прибыли в Индию...»

14 февраля 1948 года Генеральное консульство Китайской Рес­публики в Калькутте сообщало: «В Кашмир в 1941 году приехало 3 тыс. казахов из провинции Синьцзян. Многие умерли от болезней из-за неприспособленности к погодным условиям Индии и по другим причинам. В 1943 году около 500 казахов были помещены в лагерь беженцев в штате Бхопал».

– В отделе внутренней политики Национального архива Индии, в фонде «Россия и республики Средней Азии» найдены документы, относящиеся к казахской истории советской эпохи, – продолжает Жандос Болдыков.

В частности, получены сведения об Академии наук Казахской ССР и ее организаторе, первом президенте академии, первом академике Казахстана Каныше Сатпаеве.

Экспедиция также провела исследования в картографическом отделе Национального архива Индии и привезла в Казахстан копии карт Восточного Туркестана, составленных в 1870–1875 годах.

В целом по итогам работы наших исследователей в Казахстан привезено около 4 тыс. листов архивных документов. Они будут переведены, проанализированы, сопоставлены с другими источниками и введены в научный оборот.