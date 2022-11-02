Распространители «синтетики» зачастую уходят от ответственности из-за того, что у стражей порядка нет возможности быстро сделать экспертизу.

Хроматография портит судьбу

На отсутствие газового хроматографа с масс-спектро­метрическим детектором, с помощью которого оперативно производится экспертиза синтетических наркотиков, посетовал, выступая на заседании областного общественного совета, начальник управления по противодействию наркопреступности ДП СКО подполковник полиции Иван Терзиди.

Общественники с интересом прослушали сообщение о том, что наркоборцы сняли фильм «Наркоман XXI века», положив в основу сюжета реальную историю жизни молодого жителя Петропавловска. Герой картины делится горьким опытом употребления наркотиков, рассказывает о том, сколь неимоверно тяжело избавиться от наркозависимости.

– Нарезки из фильма мы разместили в социальной сети TikTok, – отметил Иван Терзиди. – Всего за один день ролик набрал 110 тысяч просмотров, собрал более двух тысяч лайков и множество комментариев.

За девять месяцев 2022 года к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств привлечены 112 человек, в том числе 25 молодых людей от 17 до 23 лет. По словам начальника УПН, за такой же период 2021-го задержаны всего семь человек этого возраста.