Выявлены дополнительные факты хищений со стороны подконтрольных Кайрату Сатыбалдыулы компаний. Об этом сообщили в Агентстве РК по противодействию коррупции, передает Kazpravda.kz.

Антикоррупционной службой продолжается расследование в отношении К. Сатыбалдыулы, Г. Сатыбалды и других лиц.

«Следствием выявлены дополнительные факты хищений со стороны подконтрольных К. Сатыбалдыулы компаний – собственников подъездных ж/д путей (последний километр).

Указанные лица при содействии должностных лиц госорганов извлекли многомиллиардную прибыль путем необоснованного завышения тарифа на услуги подъездных путей к градообразующим предприятиям страны, что привело к повышению цен на услуги жизнеобеспечения для граждан», – рассказали подробности в Антикоре.

Руководители двух подконтрольных К. Сатыбалдыулы компаний задержаны и с санкции суда заключены под стражу.

Итоговое решение о виновности будет определено судом.

Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

Напомним, 13 марта 2022 года стало известно, что Антикоррупционной службой расследуется уголовное дело по фактам злоупотребления должностными полномочиями и хищения средств АО «Казахтелеком» в особо крупном размере. По подозрению в совершении указанных преступлений задержан и водворен в изолятор временного содержания Кайрат Сатыбалдыулы. Проверяется его причастность к другим преступлениям, подрывающим безопасность государства.

15 марта специализированный межрайонный следственный суд Нур-Султана санкционировал арест К. Сатыбалдыулы на 2 месяца.

Кроме того, 17 марта Антикоррупционная служба сообщила об аресте бывшей супруги К. Сатыбалдыулы Гульмиры Сатыбалды. Досудебное расследование начато по факту рейдерского захвата бизнеса.

«Антикоррупционной службой Шымкента проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шымкента и руководства ТОО «Ария-Жаңа Астана», в том числе Гульмиры Сатыбалды, по факту хищения в 2021 году бюджетных средств в особо крупном размере (747 млн тенге), оплаченных за фактически не выполненные строительно-монтажные работы», – сообщили в Антикоре 30 марта.