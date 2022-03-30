Гульмиру Сатыбалды подозревают в хищении 747 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

"Антикоррупционной службой Шымкента проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент" и руководства ТОО "Ария-Жаңа Астана", в том числе Гульмиры Сатыбалды, по факту хищения в 2021 году бюджетных средств в особо крупном размере (747 млн тенге), оплаченных за фактически не выполненные строительно-монтажные работы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Напомним, в середине марта стало известно, что бывшего мужа Гульмиры Кайрата Сатыбалды арестовали за хищение из бюджета в особо крупном размере.

Отметим, ранее сообщалось, что Кайрат Сатыбалды является учредителем офшорной фирмы Skyline Investment Company S.A., владеющей более 24% акций "Казахтелеком".

Работал заместителем акима Астаны (1998-2000); вице-президентом ЗАО "Национальная компания "Kazakh Oil" (2000-2003); первым вице-президентом АО "Национальная компания "Қазақстан Темір жолы" (2005-2006); председателем совета директоров АО "Корпорация "Дуние" (2006-2010); секретарем партии "Нур Отан" (05.2010-12.2015); управляющим партнером "Alatau Capital Invest" (с 2016).

Также занимал должности: президента ОЮЛ "Ассоциации национальных видов спорта Республики Казахстан"; президента Международной федерации "Көк-Бору"; председателя ОО "Республиканское движение "Ак орда"; акционера холдинга АО "Kaspi".