Рассылку о продаже забытого багажа прокомментировали в аэропорту Алматы

Транспорт
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Дана Аменова
корреспондент

В соцсетях распространяется сообщение о том, что аэропорт Алматы распродает утерянные чемоданы по низким ценам, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В пресс-службе Международного аэропорта Алматы опровергли данную информацию.

«Касательно распространяемой в социальных сетях информации по распродаже утерянных чемоданов Международный аэропорт Алматы сообщает, что данная информация не является достоверной. Аэропорт Алматы не проводит никаких акций и аукционов подобного рода. Будьте бдительны и остерегайтесь мошенников», – говорится в сообщении. 

 

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