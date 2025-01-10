Рассылку о продаже забытого багажа прокомментировали в аэропорту Алматы

В пресс-службе Международного аэропорта Алматы опровергли данную информацию.

«Касательно распространяемой в социальных сетях информации по распродаже утерянных чемоданов Международный аэропорт Алматы сообщает, что данная информация не является достоверной. Аэропорт Алматы не проводит никаких акций и аукционов подобного рода. Будьте бдительны и остерегайтесь мошенников», – говорится в сообщении.