Рассылку о сибирской язве в Косшы прокомментировал Минсельхоз

Сельское хозяйство
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Распространяемая в социальных сетях информация о том, что на прилавки казахстанских рынков попала зараженная сибирской язвой мясная продукция, не соответствует действительности. Также ложным является сообщение о наличии очагов сибирской язвы в городе Косшы Акмолинской области. Об этом заявили в Министерстве сельского хозяйства, передает Kazpravda.kz.

Фото пресс-службы МСХ РК

Напомним, в селе Ушкарасу Жаркаинского района Акмолинской области накануне была зафиксирована кожная форма сибирской язвы среди населения.

"Все пациенты находятся под наблюдением медицинских работников, принимают лечение согласно клиническому протоколу. Районным отделом полиции в селе выставлены блокпосты, ограничивающие вывоз сельхозпродукции, объявлен карантин", - проинформировали в МСХ.

В министерстве рассказали, что сообщение от директора животноводческого предприятия ТОО "Ушкарасу" о гибели скота поступило 28 августа. Мясо в оперативном порядке было изъято, а павший скот утилизирован.

Сейчас в Жаркаинском районе находится рабочая группа из числа работников СЭС, здравоохранения, территориальной инспекции комитета ветеринарного контроля и надзора, а также управления ветеринарии. Во всех обследованных очагах проведена дезинфекция, отобраны пробы почвы и грунтовых вод для дальнейшего исследования.

"В село доставлены более 1,7 тыс. доз вакцин и 900 000 мл дезинфицирующих средств, а также вся необходимая для обследования и ликвидации очага спецтехника. На месте работают 9 специалистов РГУ "Республиканский противоэпизоотический отряд". Создана специальная комиссия по оценке ущерба и выплате компенсации за павший скот", - говорится в сообщении Минсельхоза.

Ситуация находится под контролем ответственных государственных органов, отметили в ведомстве.

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