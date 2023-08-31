12 человек госпитализировали из-за вспышки сибирской язвы в Акмолинской области

Здравоохранение
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Завтра будет объявлен карантин на территории села Ушкарасу.

Фото: Kazpravda.kz

В департамент санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области поступило сообщение о регистрации случаев подозрения на сибирскую язву у работников ТОО в Жаркаинском районе, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на областное управление ветеринарии.

По словам директора ТОО, 32 головы павшего крупного-рогатого скота ликвидировано, мясо комиссионно изъято.

Также сообщается, что 12 человек госпитализировано в инфекционное отделение Есильской районной больницы.

Кроме того, выявлено 22 контактных, которые находятся под наблюдением медработников центральной районной больницы.

«По клиническим проявлениям и лабораторным данным выставлен диагноз «сибирская язва». Пациенты принимают лечение согласно клиническому протоколу, проводится дезинтоксикационная терапия, антибактериальная терапия. Санитарной службой проводятся противоэпидемиологические мероприятия, дезинфекция проведена во всех обследованных очагах,», – рассказали в управлении.

Там же добавили, что на месте работает рабочая группа из числа работников СЭС, здравоохранения, территориальной инспекции комитета ветеринарного контроля и управления ветеринарии.

«Завтра будет объявлен карантин на территории села Ушкарасу. Ведется работа по ликвидации очага заражения. Районным отделом полиции в селе Ушкарасу выставлены посты об ограничении вывоза сельхозпродукции. На въезде (выезде) в село выставлены полицейские наряды, регистрируется въезжающий и выезжающий транспорт и население», – заключили в ведомстве.

#КРС #сибирская язва #заражение #карантин

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