Растет достойная смена

Культура
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Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

В Таразе завершился VI Международный фестиваль детских теат­ральных коллективов. В областном русском драматическом театре собрались творческие коллективы детских театральных студий, почтившие своими талантами память бывшего художест­венного руководителя и режиссера театра Камата Касенова, именем которого назван фестиваль. В 2020 году он ушел из жизни, и именно ему принадлежит идея проведения этого мероприятия.

фото Юрия Кима

На начальном этапе в период пандемии коронавируса фестиваль дважды проходил в режиме онлайн при поддержке Представительства Россотрудничества в Астане. Тогда он и получил статус международного, так как в нем смогли принять участие детские коллективы не только из Казахстана, но и из Кыргызстана, Испании, Украины, Сербии и России.

– В последнее время на жамбылской сцене выступают преимущественно отечественные студии, но мы всегда открыты и для зарубежных коллег, ведь наш фестиваль дает возможность не только показать себя и посмотреть на других, но и узнать что-то новое. К примеру, в рамках мероприятия для юных участников проводятся мастер-классы по актерскому мастерству, сценическим речи и движению от известных деятелей культуры, артистов и режиссеров. Фестиваль также способствует сплочению ребят, возникновению дружеских отношений, воспитанию в детях искренности и душевной близости, – отметила заместитель директора областного русского драмтеатра Валерия Сон.

Фестиваль позволил юным актерам почувствовать себя настоящими звездами. Во время открытия они шли по красной дорожке, а громкими аплодисментами и восторженными криками под звуки музыки их встречали зрители, ожидавшие выступлений.

Юные актеры продемонстрировали публике любимые сказки, приключенческие произведения, детективы и фэнтези. Среди них – «Котлетное расследование», «Волк и семеро козлят», «Волшебная лампа Алладина», «Летучий корабль», «Логово волка» и другие постановки. Ребята порадовали своим умением вживаться в роли своих героев. Их актерская игра была настолько яркая и искренняя, что зрители, погружаясь в действо, невольно начинали верить в происходящее на сцене.

– Этот фестиваль служит платформой для раскрытия актерских талантов среди детей и подростков, а для кого-то и стартовой площадкой в большой театр. Из 14 поданных заявок была отобрана половина. Также в качестве гостей фес­тиваля выступили два коллектива из Тараза, – проинформировала заведующая литературной частью театра Ольга Махиня.

Для участников мероприятия организовали мастер-классы по актерскому мас­терству и сцендвижению от руководителя столичного коллектива «Лимпопо» Анны Зубковой и Дмитрия Тришина, возглавляю­щего карагандинский коллектив «Алтын шашу». Кроме того, артисты Жамбылского областного русского драмтеатра Бекназар Избасаров и Виктор Майнашев обучили ребят правилам сценического боя.

Все участники получили дипломы в различных номинациях. Так, в категории «Лучший актерский ансамбль» победил образцовый шоу-театр «Лимпопо» из Астаны. Коллектив «Разные», приехавший из Костаная, показал самый удачный театральный эксперимент. В свою очередь за популяризацию детского театрального творчества отмечен костанайский коллектив «Метаморфозы», карагандинские ребята из «Алтын шашу» получили диплом за лучшее воплощение режиссерского замысла, кордайские «Ромашки» – за креативный подход к решению спектакля. Алматинские детская театральная студия Sats ComUnity и коллектив «7 чудес света» награждены, соответственно, за молодежное современное звучание и как «юные мастера перевоплощения».

#дети #Тараз #театр #фестиваль

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