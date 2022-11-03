Равные права

Кандидат в президенты Салтанат Турсынбекова во время поездки в Туркестанскую область посетила Кентауский трансформаторный завод, где трудятся около 1 100 человек.

Завод является одним из крупнейших производителей транс­форматорного оборудования в СНГ. Ведущий казахстанский производитель поставляет продукцию для всех отраслей экономики, включая электроэнергетику, металлургию, машиностроение, транспорт, нефтегазовый комп­лекс, жилищно-коммунальный сектор.

– Завод – это прежде всего рабочие места. Вы занимаетесь важной работой, создаете конкретный конечный продукт. Ваш труд напрямую отражается на показателях ВВП страны. Вы – экономически активное население, и каждый из вас должен быть защищен на законодательном уровне не меньше, чем какой-нибудь депутат или чиновник. Важно отметить, что работа на заводе не сугубо мужская. В достижения предприятия всегда большой вклад вносят женщины, – отметила она.

Напомним, что кандидат в президенты уже побывала в Карагандинской области, где встречалась с правозащитниками. В Акмолинской области выслушала проблемы врачей и медперсонала медицинских организаций регио­на, а также посетила местный кризисный центр. В Шымкенте состоялась встреча с работницами швейной фабрики, сотрудниками городской коллегии адвокатов, службы поддержки семьи.