Разделяй и здравствуй

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Марина Иванова, Уральск

Отбор и первичная переработка твердо-бытовых отходов стали первым этапом проекта по строительству мусорно-сортировочного комплекса, которое ведется совместно с финскими инвесторами и не имеет аналогов в Казахстане. Предприятие рассчитано на переработку 100 тыс. тонн мусора в год.

Стоит отметить, что сейчас Уральск «выдает» до 60–70 тыс. тонн мусора, но проект учитывает перспективу роста населения и, соответственно, увеличение отходов.

– Прежде всего осуществляется разделение вторсырья и пищевых отходов с последующей сортировкой на фракции: ПЭТ-бутылки, стеклобой, макулатуру, пленку, упаковку от бытовой химии, машинных масел и другие виды ТБО. Отходы, которым можно дать вторую жизнь, будут отбираться, остальное – отправляться на полигон для захоронения, – пояснил финский инвестор Калвер Каппер. – Отсортированное вторсырье затем поступит на предприятия по его переработке в виде прессованных брикетов.

Работа сортировочного пункта состоит из нескольких стадий. На этапе предварительной сортировки отделяется крупный мусор, остальные отходы следуют через барабанные грохоты, где отсеиваются мелкие частицы ТБО. После чего мусор отправляется на основной конвейер, на котором работники отбирают отдельные фракции: каждый – свою. Металлические предметы отсортировываются магнитным сепаратором.

Проходя через гидравлический пресс, вторсырье прессуется в брикеты для дальнейшей переработки. Остатки мусора, непригодные для вторичной переработки, вывозятся на территорию полигона.

В течение года руководство предприятия планирует выяс­нить, какие объемы того или иного вида отходов «производит» областной центр, чтобы осущест­вить второй этап проекта – переработку мусора. Третьим этапом должно стать производство био­газа, для чего будут смонтированы специальные установки.

Уральский полигон действует с 1975 года. Толщина слоя мусора, накопленного за 40 с лишним лет эксплуатации, достигает 17 мет­ров. Раздельного сбора мусора в Уральске как такового пока нет, не считая отдельных контейнеров для сбора пластиковых бутылок. Они также поступают в сортировочный пункт на городской свалке, чтобы в дальнейшем быть отправленными на переплавку.

Инвестор отмечает, что большое значение для решения проб­лемы мусора, которая весьма актуальна для страны, является не только организация его раздельного сбора, но и формирование экологического мышления у подрастающего поколения.

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