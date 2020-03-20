Размер имеет значение

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Любовь Доброта
На площадке Палаты предпринимателей прошли общественные слушания по обсуждению проекта постановления акимата города Шымкента «Об утверждении объемов субсидий на развитие племенного животноводства и повышение продуктивности и качества продукции животноводства». Мало того, что этот документ принимается с задержкой на 2 месяца (согласно требованиям приказа министра сельского хозяйства от 15 марта 2019 года № 108 «Об утверждении Правил субсидирования развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства» объемы дотаций утверждаются постановлением акимата не позднее 5 февраля), так в нем не прописаны некоторые виды господдержки, предлагаемые на протяжении ряда последних лет.