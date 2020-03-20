Размер имеет значение

На площадке Палаты предпринимателей прошли общественные слушания по обсуждению проекта постановления акимата города Шымкента «Об утверждении объемов субсидий на развитие племенного животноводства и повышение продуктивности и качества продукции животноводства». Мало того, что этот документ принимается с задержкой на 2 месяца (согласно требованиям приказа министра сельского хозяйства от 15 марта 2019 года № 108 «Об утверждении Правил субсидирования развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства» объемы дотаций утверждаются постановлением акимата не позднее 5 февраля), так в нем не прописаны некоторые виды господдержки, предлагаемые на протяжении ряда последних лет.

– Данный проект акимата противоречит приказу министра сельского хозяйства от 15 марта, – комментирует ситуацию заместитель директора Палаты предпринимателей Шымкента Данияр Дармен. – Положения об удешевлении затрат на откорм бычков и субсидирование яичного птицеводства до сих пор содержатся в приказе, то есть они не исключены из перечня субсидируемых видов деятельности, хотя Минсельхоз и озвучил намерение отказаться от поддержки ряда отраслей. Считаем, что исключение этих позиций станет серьезным барьером на пути развития бизнеса.

Сравнительный анализ видов выплат в предыдущие годы показал, что в проекте постановления городского акимата на текущий год исключено субсидирование приобретения зарубежного племенного маточного поголовья, удешевление затрат на откорм бычков для откормочных площадок вместимостью не менее 1 тыс. голов единовременно и яичного птицеводства. Товаропроизводители не согласны с таким раскладом и прогнозируют рост цен на яйца и мясо. И даже предполагают постепенное сворачивание производств, если вопрос оказания господдержки так и не решится.

– Раньше нам давали субсидии по 2,5 тенге за каждое яйцо, с начала года выплаты прекратилась, – ­утверждает заместитель генерального директора ТОО «Шымкент кус» Майра Шертаева. – В нынешнем году дотации не получали. И уже на третьем месяце работы в таких условиях началось ухудшение экономического состояния предприятия. А ведь товарное яйцо находится в первой категории продовольственной корзины для социально уязвимых слоев населения. Продукция регламентируется антимонопольным законодательством, нас просят не повышать цену, но долго так не может продолжаться. Себестоимость одного товарного яйца сегодня составляет около 27–28 тенге. Если субсидий не будет, то цена вырастет.

Говоря о повышении цены, Майра Шертаева уточняет, что особо поднимать стоимость яиц у птицефабрики резона нет. На рынке большая конкуренция с российской и белорусской продукцией, цена которой ниже даже с учетом доставки, поскольку там птицеводы получают двойную субсидию – из местного и федерального бюджетов.

– Порядка 70–75% потребности города обеспечивают отечественные производители, остальное – ввозится, – говорит Майра Шертае­ва. – Если мы лишимся субсидий, то сдадим свои позиции. Самое главное для всех – цена, а качество – уже потом. Мы продаем яйцо свежее, ежедневно отправляя в торговую сеть.

Потребителя, голосующего, как известно, рублем, не остановит даже то, что продукция, произведенная за тысячи километров от Шымкента, не первой свежес­ти. Между тем «Шымкент кус» – единственная фабрика в городе, которая практикует автомати­ческую маркировку яиц, закупив для этого в Европе специальное оборудование, исключающее контакт человеческих рук с продукцией.

Но когда покупатель считает каждый тенге, он особо не заморачивается свежестью яйца, выбирая то, что дешевле. Так что птицеводам, не выдерживающим конкуренции с привозной продукцией, ничего не останется, как начать сокращение объемов производства.

В городе две крупные птицефабрики, которые, собственно, и получали субсидии. В отрасли работают еще несколько мелких предприятий, но они не делают особой погоды на потребительском рынке, поскольку объем выпуска продукции там не превышает одного миллиона штук яиц в год.

– В прошлом году субсидировали те предприятия, которые производят от 20 миллионов штук пищевого яйца в год, в нынешнем условия получения субсидий опять пересмотрели, – возмущается директор ТОО «Тассай-кус» Аружа Ахмедов. – Мы в 2019-м 37 миллионов тенге инвестировали в расширение птицефабрики. И что теперь? Как вернуть вложенные затраты, как рассчитаться с кредитами, если работа фабрики находится под угрозой? Ежегодно меняются правила игры, мы не ­поспеваем перестраиваться на ходу. Пора привести субсидирование в порядок, учитывая мнение товаропроизводителей.

Частые изменения в сфере Минсельхоза не позволяют производителям работать по плану, нет системы, говорят в Палате предпринимателей. И предлагают еще раз вернуться к обсуждению этого вопроса, чтобы учесть интересы отечественного товаропроизводителя, ведь восстановить потом поголовье будет намного сложнее, если сейчас пустить кур под нож. А иного выхода из складывающейся ситуации на птицефабриках сегодня не видят.

В Минсельхозе же полагают, что программа поддержки по производству пищевого яйца и мяса свою задачу выполнила, насытив потребительский рынок отечественной продукцией. Еще каких-то 10 лет назад собственное производство в Казахстане покрывало только порядка 70% от потребности рынка. Для стимулирования развития отрасли государство ввело «инвестиционные субсидии», возмещая товаропроизводителям четверть вложенных инвестиций, субсидирование процентной ставки кредита и лизинга, приобретение племенного суточного молодняка яичного направления финальной формы и удешевление стоимости производства пищевого яйца.

Это позволило существенно увеличить производство товарного яйца, объем которого сейчас перекрывает внутренний спрос. Тем самым, посчитали в Минсельхозе, отрасль встала на крыло и дальше может самостоятельно развиваться.

Предприниматели утверждают, что заявление Минсельхоза о прекращении выплат товарно-специфических субсидий неминуемо приведет к подорожанию отечественной продукции, которая не выдержит конкуренции с аналогичной импортной. Тем самым в ближайшей перспективе фермеры начнут сворачивать производство, сокращая поголовье птицы, откорм малого и крупного рогатого скота, а то и вовсе переключатся на другие направления бизнеса.

– Пищевое яйцо 1-й категории включено в перечень социально значимых продуктов, утвержденных постановлением Правительства страны, – комментирует ситуа­цию Данияр Дармен. – А цены на социально значимые продовольственные товары регулирует государство, не допуская повышения. Учитывая то, что расходы яичных хозяйств возмещались за счет субсидий, полагаем, что отсутствие субсидирования приведет к увеличению расходов хозяйств и возникновению проб­лем в их дальнейшем развитии.

Аналогичная проблема и у предпринимателей, специализирующихся на откорме бычков. Отмена субсидий на удешевление затрат точно так же может привести к сокращению поголовья.

– Нет никакой выгоды заниматься выращиванием скота, – подключается к разговору учредитель СПК «Байтерек-Агро» Тахирбек Нишанбаев. – Сейчас 1 килограмм мяса по оптовой цене отдаем по 1 550 тенге при себестоимости 1 600 тенге. В декабре 2019 года цена была 1 800 тенге. Сейчас еще и корма резко подорожали. Если не платят субсидии на мясо, тогда мы, как и птичники, предлагаем субсидировать корма.

СПК «Байтерек-Агро» 12 лет занимается животноводством. Начинали с 50 голов, постепенно доведя стадо до 2 тыс. голов, из которых полторы тысячи стоят на откорме. Они уже набрали вес и надо бы отправлять на забой, но куда, если нет спроса?

В прошлом году на экспорт отправили 1 тыс. тонн мяса в Узбекистан, Иран и Китай. Это был первый год, когда животноводы вышли на внешний рынок, увидев перспективы развития отрасли. Никто и подумать не мог, что ситуация так стремительно изменится.

В Ассоциацию животноводов Шымкента входят порядка сорока компаний по откорму скота. И у всех сейчас проблемы, все на грани банкротства, продавая мясо по минимальной цене. Сначала запретили вывоз мяса за рубеж, потом добавился запрет на продажу живого скота в Узбекистан, а потом и вовсе закрыли границы с Китаем и Ираном.

– В Узбекистан разрешили отправлять туши мяса, но не можем даже мясо продавать, есть барьеры, портал закрыт, – говорит Тахирбек Нишанбаев. – Уже больше трех недель длится такая ситуация. Не могут животноводы экспортировать, потому что управление сельского хозяйства не дает соответствующее разрешение, как и ветеринарная инспекция, которая напрямую подчиняется Минсельхозу.

Действительно, начальник отдела животноводства городского управления сельского хозяйства Жанибек Тогай разводит руками: дескать, мы теперь этим не занимаемся, передали уже все функции ветинспекции. К ним и адресуйте свои вопросы.

Сейчас перед животноводами, как и перед владельцами птицефаб­рик, стоит вопрос о сокра­щении закупа поголовья для откорма. Многие даже по­думывают закрыть фермы, перепрофилировав свои хозяйства под другой бизнес. Конечно, на это тоже потребуется время.

Участники общественных слушаний предложили внести в проект дополнение о субсидировании удешевления затрат на откорм бычков для откормочных площадок вместимостью не менее 1 тыс. голов единовременно и на яичное птицеводство. В качестве альтернативы рассмотреть воп­рос субсидирования расходов на корма для птицы.