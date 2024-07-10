Разработан порядок возврата соцотчислений работающих через интернет-платформы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерством труда и социальной защиты населения РК разработаны «Правила определения исполнителем ставок социальных отчислений, обязательных пенсионных взносов, взносов на обязательное социальное медицинское страхование, удержания и перечисления оператором интернет-платформы индивидуального подоходного налога, обязательных пенсионных взносов, социальных отчислений, взносов на обязательное социальное медицинское страхование, а также распределения и перечисления сумм, уплаченных оператором интернет-платформы, возврата ошибочно (излишне) уплаченных сумм социальных отчислений, обязательных пенсионных взносов, взносов на обязательное социальное медицинское страхование и (или) пени за их несвоевременную и (или) неполную уплату оператору интернет-платформы», сообщает Kazpravda.kz

Соответствующий проект приказа главы ведомства размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 23 июля 2024 года.

Правила разработаны в реализацию закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, технологической политики, платформенной занятости и государственного контроля», подписанного главой государства 1 июля 2024 года.

Подробнее с документом можно ознакомиться на портале «Открытые НПА» по ссылке.