Развитие инфраструктуры и привлечение инвестиций в аэропорты РК обсудили в правительстве

Правительство
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр провел совещание с центральными и местными исполнительными органами по вопросам развития деятельности аэропортов страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Фото: Kazpravda.kz

На сегодняшний день основные показатели отрасли гражданской авиации демонстрируют стабильный рост. По итогам 2022 года в аэропортах обслужено 21,1 млн пассажиров, что на 16% больше в сравнении с 2021 годом (18,2 млн человек). Динамика роста сохраняется и в этом году.

1 сентября текущего года глава государства в своем послании народу Казахстана отметил необходимость развития аэропортов как мультимодальных центров, оказывающих конкурентоспособные и качественные услуги по аккумулированию и распределению грузов.

В ходе совещания были рассмотрены вопросы развития инфраструктуры, привлечения инвестиций в аэропорты. За счет частных инвестиций продолжаются работы по реализации крупных проектов по строительству новых пассажирских терминалов в аэропортах городов Алматы, Шымкента, Кызылорды, которые планируется завершить в следующем году.

Кроме того, министерством транспорта озвучены сдерживающие факторы развития транзитного потенциала страны, такие как: нехватка авиатоплива, изношенность спецтехники и оборудования в аэропортах, тарифная политика, а также таможенные и налоговые процедуры в аэропортах.

По итогам совещания государственным органам дан ряд поручений по поэтапному решению проблем.

Справочно: за 8 месяцев 2023 года число обслуженных пассажиров увеличилось на 28% и составило 17 млн человек (2022 год – 13,3 млн человек).

 

#Правительство #аэропорт #Скляр

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